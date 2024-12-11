В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Posted 11 декабря, 01:09
Published 11 декабря, 01:09
Modified 11 декабря, 01:09
Updated 11 декабря, 01:09
В Тюмени 11 декабря ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -6…-4, в ночные часы ожидается до -4…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:06, закат в 15:55, продолжительность дня 6 часов 49 минут.
В Тобольске 11 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде снега в течение всего дня. Утром и днем столбики термометров покажут -6…-5, к вечеру потеплеет до -4. Ветер будет дуть со скоростью до 5,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:03, закат в 15:36, продолжительность дня 6 часов 33 минуты.
В Ишиме 11 декабря ожидается пасмурная погода, снег. Утром и днем температура воздуха составит -6….-7, в ночные часы ожидается до -7. Скорость ветра составит 6,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:44 закат в 15:46, продолжительность дня 7 часов 2 минуты.