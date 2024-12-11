nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 01:09

Published 11 декабря, 01:09

Modified 11 декабря, 01:09

Updated 11 декабря, 01:09

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

11 декабря 2024, 01:09
Фото: 1MI.
Снег, метель и ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с ожидаются на юге Тюменской области в среду, 11 декабря. Днем температура воздуха составит -4…-9, в ночные часы столбики термометров покажут -7…-12.

В Тюмени 11 декабря ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -6…-4, в ночные часы ожидается до -4…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:06, закат в 15:55, продолжительность дня 6 часов 49 минут.

Им платят почти 250 тысяч рублей в месяц. Самые высокооплачиваемые вакансии в Тюмени
Узнать подробнее

В Тобольске 11 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде снега в течение всего дня. Утром и днем столбики термометров покажут -6…-5, к вечеру потеплеет до -4. Ветер будет дуть со скоростью до 5,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:03, закат в 15:36, продолжительность дня 6 часов 33 минуты.

В Ишиме 11 декабря ожидается пасмурная погода, снег. Утром и днем температура воздуха составит -6….-7, в ночные часы ожидается до -7. Скорость ветра составит 6,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:44 закат в 15:46, продолжительность дня 7 часов 2 минуты.

Читайте также:
В отношении тюменца завели уголовное дело за призывы к терроризмуВ Тюмени начали исправлять форму скандального каткаНа утехи упал спрос. Тюменские проститутки вынуждены работать риэлторами
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Ветер#Снегопад#Метель#Штормовое предупреждение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика