В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тобольске 11 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде снега в течение всего дня. Утром и днем столбики термометров покажут -6…-5, к вечеру потеплеет до -4. Ветер будет дуть со скоростью до 5,4 м/с.