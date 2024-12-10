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Posted 10 декабря, 12:00

Published 10 декабря, 12:00

Modified 10 декабря, 12:14

Updated 10 декабря, 12:14

Тюменские проститутки вынуждены искать обычную работу из-за отсутствия спроса

На утехи упал спрос. Тюменские проститутки вынуждены работать риэлторами

10 декабря 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменские проститутки вынуждены искать обычную работу из-за отсутствия спроса

В Тюмени не лучшие времена переживает отрасль любви за деньги. Проституткам приходится искать обычную работу из-за нехватки клиентской базы, неплатежеспособной клиентуры, а также в целом сниженного спроса на свои услуги.

Как сообщает портал URA.RU, женщинам, зарабатывающих на жизнь своим прекрасным телом, приходится уходить из «престижной» профессии, чтобы заняться чем-нибудь другим: ведь прокормить древнейшим видом работы прокормить не получается даже себя, клиентская база изрядно прохудилась по финансам.

Однако представительницы развратной деятельности не пропадают, по сообщениям источников, некоторые из них уходят на работу риэлтором или в удаленном формате. В общем, там, где предусмотрено обучение, не нужен стаж, образование, а на предыдущие трудовые заслуги закроют глаза.

Также сообщается, что Работницы незаконного рынка интим-услуг Тюмени начали ездить «на заработки» в города ХМАО, поскольку там им платят больше денег.

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Ранее сообщалось о том, что в детском саду Тюмени администрация ищет на работу мигрантов.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Работа#Проституция
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