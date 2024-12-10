На утехи упал спрос. Тюменские проститутки вынуждены работать риэлторами

Однако представительницы развратной деятельности не пропадают, по сообщениям источников, некоторые из них уходят на работу риэлтором или в удаленном формате. В общем, там, где предусмотрено обучение, не нужен стаж, образование, а на предыдущие трудовые заслуги закроют глаза.