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Posted 10 декабря, 13:59

Published 10 декабря, 13:59

Modified 10 декабря, 14:01

Updated 10 декабря, 14:01

В Тюмени начали исправлять форму скандального катка

В Тюмени начали исправлять форму скандального катка

10 декабря 2024, 13:59
Фото: 1MI.
Ранее тюменцы выразили недовольство по поводу формы льда, сравнив ее с ушами осла.

В Тюмени, после обращений жителей, изменяют форму катка «Сердце Тюмени». Об этом информировали в официальной группе катка в соцсети «ВКонтакте».

«Работаем над сердцем каждый день. Но природа решила напомнить, что в ее планах еще немного тепла. Ждем возвращения холодной погоды, чтобы реализовать все свои планы», — рассказали в группе.

Каток был официально открыт 6 декабря. В этот день жители города обратили внимание на то, что проект не совпадает с итоговым результатом. Директор катка, Александр Андросов, сообщил, что на форму льда оказала влияние аномально теплая зима.

Он пообещал быстро устранить все недостатки. Также предприниматель опроверг информацию о стоимости катка в 165 миллионов рублей, отметив, что точно определить цену льда сложно, так как работы еще не завершены.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменский каток «Сердце Тюмени» попал в сводки федеральных новостей из-за вызванного общественного резонанса. Критический отзыв о форме катка в социальных сетях не оставил, наверное, только ленивый.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Скандалы#Каток#Развлечения
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