В Тюмени начали исправлять форму скандального катка

Posted 10 декабря, 13:59
Published 10 декабря, 13:59
Modified 10 декабря, 14:01
Updated 10 декабря, 14:01
В Тюмени, после обращений жителей, изменяют форму катка «Сердце Тюмени». Об этом информировали в официальной группе катка в соцсети «ВКонтакте».
«Работаем над сердцем каждый день. Но природа решила напомнить, что в ее планах еще немного тепла. Ждем возвращения холодной погоды, чтобы реализовать все свои планы», — рассказали в группе.
Каток был официально открыт 6 декабря. В этот день жители города обратили внимание на то, что проект не совпадает с итоговым результатом. Директор катка, Александр Андросов, сообщил, что на форму льда оказала влияние аномально теплая зима.
Он пообещал быстро устранить все недостатки. Также предприниматель опроверг информацию о стоимости катка в 165 миллионов рублей, отметив, что точно определить цену льда сложно, так как работы еще не завершены.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский каток «Сердце Тюмени» попал в сводки федеральных новостей из-за вызванного общественного резонанса. Критический отзыв о форме катка в социальных сетях не оставил, наверное, только ленивый.