«Ударьте по рукам»: участники СВО из Перевалово записали видеообращение

Posted 10 декабря, 12:53
Published 10 декабря, 12:53
Modified 10 декабря, 12:55
Updated 10 декабря, 12:55
Более 150 жителей Перевалово, среди которых ветераны СВО, семьи с маленькими детьми и вдовы, провели флешмоб, чтобы привлечь внимание федеральных властей к действиям местных чиновников. Люди требуют как можно скорее вернуть их домам статус ИЖС, который был отнят по решению администрации района.
«Органы власти обещают нам вернуть назначение земель ИЖС весной 2025-го года, а некоторые в 2026-м году. Но после многочисленных обманов доверия уже нет. Поэтому просим вас вмешаться и разобраться в ситуации. Мы не просто буквы и цифры на бумаге, мы — люди, семьи. Свои дома мы покупали законно с использованием „Сельской ипотеки“, сделки по которой тщательно проверял Минсельхоз РФ, с использованием материнских капиталов, с использованием „Военной ипотеки“ и по другим программам государственной поддержки, что доказывает законность покупки нами жилья», — говорят жители Перевалово в обращении.
На последнем судебном заседании по делу о конфликте между администрацией и владельцами домов в Перевалово было решено снять все ограничения на распоряжение имуществом. Жители района планируют продолжить отстаивать свои права на возвращение статуса ИЖС для своих домов. Они уже направили обращение в прокуратуру региона.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в сельском клубе Перевалово состоялась встреча жителей с представителями органов власти. В мероприятии приняли участие сотрудники администрации, ГУСа, МЧС, прокуратуры и санэпидемстанции. На встрече обсуждалась судьба домов, которые, согласно плану, должны быть снесены в связи с прокладкой новых дорог.