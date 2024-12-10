«Ударьте по рукам»: участники СВО из Перевалово записали видеообращение

На последнем судебном заседании по делу о конфликте между администрацией и владельцами домов в Перевалово было решено снять все ограничения на распоряжение имуществом. Жители района планируют продолжить отстаивать свои права на возвращение статуса ИЖС для своих домов. Они уже направили обращение в прокуратуру региона.