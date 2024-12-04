Дома не снесут? Часть земель ветеранов СВО в Перевалово могут «отрезать»

С пожарной точки зрения, как прояснилось в беседе с представителем МЧС, есть два варианта — по одному из них, как сказала администрация, можно «выкупить» у собственников фрагмент участка шириной 3,5 метра, тем самым сделав сквозной проезд. Но можно оставить все как есть, просто разработав индивидуальный план действий в данной локации на случай ЧП.