nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 04:36

Published 4 декабря, 04:36

Modified 4 декабря, 10:48

Updated 4 декабря, 10:48

У жителей тюменского Перевалово отрежут часть земель, но дома сносить не будут.

Дома не снесут? Часть земель ветеранов СВО в Перевалово могут «отрезать»

4 декабря 2024, 04:36
Фото: 1MI. У жителей тюменского Перевалово отрежут часть земель, но дома сносить не будут.

У жителей тюменского Перевалово отрежут часть земель, но дома сносить не будут

Сюжет
Ветераны СВО против администрации
В сельском клубе Перевалово прошла встреча жителей с представителями власти. Были представители администрации, ГУСа, МЧС, прокуратуры, санэпидемстанции. Коллективно необходимо было решить судьбы домов, которые по плану властей находятся на территории будущих дорог.

3 декабря в Перевалово состоялась встреча жителей с представителями местных властей и надзорных органов. В ходе встречи представители администрации сообщили, что для обеспечения пожарной безопасности необходимо отрезать участки земли в конце тупиковых улиц и организовать круговое движение, об этом «Нашему городу» рассказал ветеран СВО из Перевалово Вячеслав Дьяченко.

«Они даже согласны купить эти квадратные метры у собственников. Однако оказалось, что вариант с „отрезанием“ полоски участка — не единственно возможный. Так, в процессе дискуссии на эту тему, представитель МЧС признал, что это не безальтернативная история», — говорит ветеран.

С пожарной точки зрения, как прояснилось в беседе с представителем МЧС, есть два варианта — по одному из них, как сказала администрация, можно «выкупить» у собственников фрагмент участка шириной 3,5 метра, тем самым сделав сквозной проезд. Но можно оставить все как есть, просто разработав индивидуальный план действий в данной локации на случай ЧП.

«Но мы одержали очередную победу. Дома сносить не будут. Это главное! По факту власти признали, что застройщиком все построено верно», — говорит Дьяченко.

Более того, на последнем заседании суда по спору администрации с собственниками домов в Перевалово было принято решение снять с домов все ограничения на распоряжение имуществом. Однако жители района продолжат бороться за возвращение их собственности статуса ИЖС, для этого они уже обратились к областному прокурору.

Это война: ветераны СВО из Перевалово одержали первую победу в суде с администрацией
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что православные христиане 4 декабря празднуют один из важнейших праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день родители Девы Марии, святой Иоаким и святая Анна, привели свою дочь в храм в Иерусалиме, где она была посвящена Богу. Впоследствии Мария стала матерью Иисуса Христа. Что нужно сделать в этот день?

Читайте также:
«Нас называют „ряжеными“»: тюменские ветераны СВО обратились к полпреду ЖогеВ зоне СВО погиб 22-летний тюменский строительМобилизованный тюменец сбежал из зоны СВО. Его поймали под Тобольском
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Земельные участки#Ветераны#Земельное законодательство#Перевалово#СВО#Участники СВО#Ветераны СВО против администрации
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика