Дома не снесут? Часть земель ветеранов СВО в Перевалово могут «отрезать»

Posted 4 декабря, 04:36
Published 4 декабря, 04:36
Modified 4 декабря, 10:48
Updated 4 декабря, 10:48
3 декабря в Перевалово состоялась встреча жителей с представителями местных властей и надзорных органов. В ходе встречи представители администрации сообщили, что для обеспечения пожарной безопасности необходимо отрезать участки земли в конце тупиковых улиц и организовать круговое движение, об этом «Нашему городу» рассказал ветеран СВО из Перевалово Вячеслав Дьяченко.
«Они даже согласны купить эти квадратные метры у собственников. Однако оказалось, что вариант с „отрезанием“ полоски участка — не единственно возможный. Так, в процессе дискуссии на эту тему, представитель МЧС признал, что это не безальтернативная история», — говорит ветеран.
С пожарной точки зрения, как прояснилось в беседе с представителем МЧС, есть два варианта — по одному из них, как сказала администрация, можно «выкупить» у собственников фрагмент участка шириной 3,5 метра, тем самым сделав сквозной проезд. Но можно оставить все как есть, просто разработав индивидуальный план действий в данной локации на случай ЧП.
«Но мы одержали очередную победу. Дома сносить не будут. Это главное! По факту власти признали, что застройщиком все построено верно», — говорит Дьяченко.
Более того, на последнем заседании суда по спору администрации с собственниками домов в Перевалово было принято решение снять с домов все ограничения на распоряжение имуществом. Однако жители района продолжат бороться за возвращение их собственности статуса ИЖС, для этого они уже обратились к областному прокурору.
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