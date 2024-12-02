Мобилизованный тюменец сбежал из зоны СВО. Его поймали под Тобольском

Posted 2 декабря, 06:54
Published 2 декабря, 06:54
Modified 2 декабря, 06:56
Updated 2 декабря, 06:56
По данным следствия, летом 2023 года мобилизованный тюменец был направлен в отпуск из-за болезни. В военную часть он должен был вернуться в конце июля, однако боец решил немного продлить отдых — до конца октября.
27 октября он обратился в военкомат, оттуда его отправили в военную комендатуру Выяснилось, что с 24 июля по 3 августа мужчина находился на амбулаторном лечении, два раза ходил на прием к врачу.
На время судебного разбирательства тюменец был прикомандирован в воинскую часть в Тюмени. Но в конце августа 2024 года он сбежал оттуда и скрылся. Через два месяца тюменца задержали полицейские в поселке Тобольского района и увезли в СИЗО.
За уклонение от службы военного приговорили к шести годам лишения свободы. Еще одно дело на него завели за повторный побег из тюменской части. В настоящее время разбирательство по данному делу продолжается. Сам военный говорит, что после суда планирует заключить контракт с Минбороны и отправиться в зону спецоперации, пишет 72.RU.
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