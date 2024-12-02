Мобилизованный тюменец сбежал из зоны СВО. Его поймали под Тобольском

За уклонение от службы военного приговорили к шести годам лишения свободы. Еще одно дело на него завели за повторный побег из тюменской части. В настоящее время разбирательство по данному делу продолжается. Сам военный говорит, что после суда планирует заключить контракт с Минбороны и отправиться в зону спецоперации, пишет 72.RU.