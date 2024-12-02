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Posted 2 декабря, 06:54

Published 2 декабря, 06:54

Modified 2 декабря, 06:56

Updated 2 декабря, 06:56

Мобилизованный тюменец сбежал из зоны СВО

Мобилизованный тюменец сбежал из зоны СВО. Его поймали под Тобольском

2 декабря 2024, 06:54
Фото: 1MI.

Мобилизованный тюменец сбежал из зоны СВО

Сюжет
Суд
Жителя Тюменской области будут судить за повторный побег из военной части. За первый его приговорили к шести годам колонии общего режима.

По данным следствия, летом 2023 года мобилизованный тюменец был направлен в отпуск из-за болезни. В военную часть он должен был вернуться в конце июля, однако боец решил немного продлить отдых — до конца октября.

27 октября он обратился в военкомат, оттуда его отправили в военную комендатуру Выяснилось, что с 24 июля по 3 августа мужчина находился на амбулаторном лечении, два раза ходил на прием к врачу.

На время судебного разбирательства тюменец был прикомандирован в воинскую часть в Тюмени. Но в конце августа 2024 года он сбежал оттуда и скрылся. Через два месяца тюменца задержали полицейские в поселке Тобольского района и увезли в СИЗО.

За уклонение от службы военного приговорили к шести годам лишения свободы. Еще одно дело на него завели за повторный побег из тюменской части. В настоящее время разбирательство по данному делу продолжается. Сам военный говорит, что после суда планирует заключить контракт с Минбороны и отправиться в зону спецоперации, пишет 72.RU.

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Ранее «Наш Город» писал, что курсанта ТВВИКУ отправили в колонию за кражу гуманитарной помощи для бойцов СВО на сумму свыше 2 миллионов рублей.

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