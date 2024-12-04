Народные приметы праздника Введения в храм Пресвятой Богородицы: что делать 4 декабря

В этот день православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Святой Иоаким и святая Анна, родители Девы Марии, дали обет посвятить свою дочь Богу и в три года привели её в Иерусалимский храм. Там Мария воспитывалась среди других благочестивых девушек, изучала Священное Писание, занималась рукоделием и проводила свободное время в молитвах. По преданию, ей являлись ангелы, которые общались с ней и приносили пищу. В храме она оставалась до пятнадцати лет, после чего ей был избран в мужья благочестивый вдовец Иосиф.