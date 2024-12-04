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Posted 4 декабря, 02:05

Published 4 декабря, 02:05

Modified 4 декабря, 02:05

Updated 4 декабря, 02:05

Народные приметы праздника Введения в храм Пресвятой Богородицы: что делать 4 декабря

Народные приметы праздника Введения в храм Пресвятой Богородицы: что делать 4 декабря

4 декабря 2024, 02:05
Фото: 1MI.
Православные христиане 4 декабря отмечают Великий двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день святой Иоаким и святая Анна привели свою трёхлетнюю дочь Марию в храм Иерусалима, впоследствии она стала матерью Иисуса Христа.

Введенье

В этот день православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Святой Иоаким и святая Анна, родители Девы Марии, дали обет посвятить свою дочь Богу и в три года привели её в Иерусалимский храм. Там Мария воспитывалась среди других благочестивых девушек, изучала Священное Писание, занималась рукоделием и проводила свободное время в молитвах. По преданию, ей являлись ангелы, которые общались с ней и приносили пищу. В храме она оставалась до пятнадцати лет, после чего ей был избран в мужья благочестивый вдовец Иосиф.

Праздник Введения восходит к ранним векам христианства и получил широкое распространение в православии в IX веке. Наш народ сократил полное название праздника до слова «введенье», связывая его не только с Богородицей, но и с понятием начала — в данном случае начала зимы. Говорили: «Введенье пришло — зиму привело».

Считалось, что в этот день по улицам проезжает сама Зима в белоснежной шубе на тройке лошадей. Она морозила воздух своим дыханием и рисовала снежные узоры на окнах. Мороз и солнце в этот день считались хорошим знаком, предвещая добрый урожай хлеба следующим летом. Говорили: «Сильная зима — готовь закрома». Если же погода была пасмурной и теплой, надежды на плодородный год не было.

По Введенью также предсказывали погоду на предстоящие праздники. Согласно приметам, если этот день выдался морозным, то и все рождественские дни будут холодными.

С этого дня начинались зимние торги — Введенские ярмарки. Главным товаром на них традиционно были сани. Также совершались пробные выезды на зимнем транспорте. Гулянья обычно начинали молодожены, которых усаживали в расписные сани. Молодой муж правил лошадьми, подпоясанный ярким кушаком, а молодая жена наряжалась в лучшие одежды.

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Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Великий христианский праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии относится к двунадесятым непереходящим праздникам Православной Церкви и отмечается 4 декабря по новому стилю.

Праведные Иоаким и Анна, молясь о даровании им ребенка, дали обет посвятить его служению Богу. Когда Деве Марии исполнилось три года, святые родители решили исполнить свое обещание. Они собрали родных и друзей, нарядили Марию в лучшие одежды и, с пением священных песен и зажженными свечами, привели её в храм. Там их встретил первосвященник с множеством священников.

В храм вела лестница из пятнадцати высоких ступеней. Как только маленькую Марию поставили на первую ступень, она, укрепленная силой Божией, быстро преодолела остальные и поднялась на верхнюю. Затем первосвященник Захария, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в святое святых — место, куда раз в году входил только первосвященник с жертвенной кровью. Все присутствующие были поражены этим необыкновенным событием. Праведные Иоаким и Анна, доверив свою дочь воле Небесного Отца, вернулись домой.

Мария оставалась под опекой храма до достижения совершеннолетия, то есть до 15 лет, после чего была выдана замуж за пожилого вдовца плотника Иосифа.

Жизнь Богородицы от младенчества до вознесения на Небо окутана тайной. Время её пребывания в Иерусалимском храме также было сокровенным. Однако церковное предание сохранило сведения о том, что во время своего воспитания в храме она общалась с благочестивыми девушками, усердно изучала Священное Писание, занималась рукоделием и постоянно молилась, возрастая в любви к Богу.

Сегодня, в честь праздника, во всех православных храмах проходят торжественные богослужения. Поскольку праздник совпадает с Рождественским постом, разрешена вареная пища с постным маслом и рыба. Однако не рекомендуется устраивать пышные угощения — достаточно скромного обеда или ужина в кругу семьи.

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Что не следует делать на праздник Введения

  • В этот день не рекомендуется устраивать шумные застолья.
  • Не стоит отказывать в милостыне и помощи тем, кто в ней нуждается.
  • Также не рекомендуется давать деньги в долг.
  • В день праздника не советуют заниматься заготовкой солений на зиму, копать землю или выполнять любые сельские работы.
  • Женщинам не рекомендуется посещать гостей в одиночку; с ними должен быть мужчина.
  • К домашним животным нужно относиться с добротой; нельзя на них кричать, иначе можно потерять питомца.
  • Нельзя гадать, заниматься магией или общаться с колдуньями.
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Что можно делать 4 декабря

  • В день праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы рекомендуется посетить праздничную службу в храме.
  • Рыбаки в этот день обычно отправляются на подледный лов, так как существует поверье, что после Введения лёд становится прочнее, а рыба теряет свой вкус.
  • Также в этот день можно заняться приготовлением еды, наведением порядка и выполнением самых необходимых домашних дел. Однако такие занятия, как уборка, стирка, шитье и вязание, лучше отложить на более поздний срок.
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Народные приметы на 4 декабря о погоде:

  • Если в этот день стоит мороз и идет снег, зима ожидается снежной и холодной.
  • Если небо затянуто облаками, погода, скорее всего, испортится.
  • Если к этому времени зима уже полностью установилась, можно ожидать хороший урожай хлеба.
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Ранее «Наш город» писал о том, что православные тюменцы вступили в Рождественский пост. Пост длится 40 дней и заканчивается в Рождество — главный христианский праздник.

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