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Posted 3 декабря, 08:13

Published 3 декабря, 08:13

Modified 3 декабря, 08:15

Updated 3 декабря, 08:15

В зоне СВО погиб 22-летний тюменский строитель

В зоне СВО погиб 22-летний тюменский строитель

3 декабря 2024, 08:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
Житель Ялуторовска Максим Анохин получил смертельное ранение 7 сентября этого года при выполнении боевого задания.

Известно, что военного искала его семья — с августа этого года. По словам родных, на Максим не выходил с 17 августа. До этого он говорил, что отправляется на боевое задание.

Фото: ВК Максим Анохин

Как сообщили в администрации Ялуторовска, Максим учился в школе №4, был активным участником социального проекта «Шанс». После окончания школы был призван в армию. Служил в 810-й отдельной гвардейской морской пехотной бригаде, получил звание младшего сержанта.

Также закончил ялуторовский филиал Тюменского государственного нефтегазового университета (сейчас ТИУ), работал строителем — занимался выполнением работ по ремонту кровли.

В спецоперации Максим Анохин принимал участие с лета этого года. Прощание с бойцом состоится в Ялуторовске в Сретенском соборе 4 декабря.

В зоне СВО погиб тюменский железнодорожник
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Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб 36-летний житель Тюмени Андрей Власов. Он был призван в зону спецоперации одним из первых — в начале октября 2022 года.

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