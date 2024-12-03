В зоне СВО погиб 22-летний тюменский строитель

Posted 3 декабря, 08:13
Published 3 декабря, 08:13
Modified 3 декабря, 08:15
Updated 3 декабря, 08:15
Известно, что военного искала его семья — с августа этого года. По словам родных, на Максим не выходил с 17 августа. До этого он говорил, что отправляется на боевое задание.
Как сообщили в администрации Ялуторовска, Максим учился в школе №4, был активным участником социального проекта «Шанс». После окончания школы был призван в армию. Служил в 810-й отдельной гвардейской морской пехотной бригаде, получил звание младшего сержанта.
Также закончил ялуторовский филиал Тюменского государственного нефтегазового университета (сейчас ТИУ), работал строителем — занимался выполнением работ по ремонту кровли.
В спецоперации Максим Анохин принимал участие с лета этого года. Прощание с бойцом состоится в Ялуторовске в Сретенском соборе 4 декабря.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб 36-летний житель Тюмени Андрей Власов. Он был призван в зону спецоперации одним из первых — в начале октября 2022 года.