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Posted 3 декабря, 07:47

Published 3 декабря, 07:47

Modified 3 декабря, 07:49

Updated 3 декабря, 07:49

В Тюмени сносят здание популярного развлекательного центра

В Тюмени сносят здание популярного развлекательного центра

3 декабря 2024, 07:47
Фото: 2 ГИС.
В областной столице стартовали работы по демонтажу караоке-ресторана «Золотой Лотос», расположенного по улице Партизанской, 28.

Заведение не работает в течение уже нескольких лет — последние отзывы о ресторане в сети были оставлены в 2019 году. С 2023 года собственник здания пытался его продать. Начальная цена лота составляла 120 миллионов рублей, летом этого года она была снижена на 20 миллионов.

В опубликованном на Авито объявлении было указано, что общая площадь трехэтажного здания, в котором располагались ресторан, торжественные залы, вип-комнаты для гостей составляла более 1 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что здание может был использовано как под развлекательный центр, так и медицинское учреждение, бизнес-центр и т. д.

Фото: Авито

В настоящее время объявление о продаже снято. Информации о том, что появится на месте снесенного развлекательного центра, нет.

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