В Тюмени сносят здание популярного развлекательного центра

Posted 3 декабря, 07:47
Published 3 декабря, 07:47
Modified 3 декабря, 07:49
Updated 3 декабря, 07:49
Заведение не работает в течение уже нескольких лет — последние отзывы о ресторане в сети были оставлены в 2019 году. С 2023 года собственник здания пытался его продать. Начальная цена лота составляла 120 миллионов рублей, летом этого года она была снижена на 20 миллионов.
В опубликованном на Авито объявлении было указано, что общая площадь трехэтажного здания, в котором располагались ресторан, торжественные залы, вип-комнаты для гостей составляла более 1 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что здание может был использовано как под развлекательный центр, так и медицинское учреждение, бизнес-центр и т. д.
В настоящее время объявление о продаже снято. Информации о том, что появится на месте снесенного развлекательного центра, нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года закрылись более 300 заведений общепита. В их числе — семейный ресторан Счастье, пиццерия Roni Pizza, кафе See yu, легендарная пельменная с 50-летней историей по улице Республики, 28а.