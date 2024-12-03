В Тюмени сносят здание популярного развлекательного центра

Заведение не работает в течение уже нескольких лет — последние отзывы о ресторане в сети были оставлены в 2019 году. С 2023 года собственник здания пытался его продать. Начальная цена лота составляла 120 миллионов рублей, летом этого года она была снижена на 20 миллионов.