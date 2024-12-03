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Posted 3 декабря, 07:08

Published 3 декабря, 07:08

Modified 3 декабря, 07:10

Updated 3 декабря, 07:10

Силовики устроили облаву на мигрантов на тюменских стройках

Силовики устроили облаву на мигрантов на тюменских стройках

3 декабря 2024, 07:08
Сюжет
УМВД
В ходе рейдов было обнаружено около 70 иностранцев-нарушителей. В частности, более 30 из них при прохождении миграционного учёта предоставили ложные сведения, 11 мигрантов не имели патента на работу.

18 иностранцев, как выяснилось, нарушили правила въезда и режим пребывания на территории Российской Федерации.

Видео: УМВД по Тюменской области.

Все нарушители привлечены к административной ответственности, в отношении семи мигрантов принято решение о выдворении из России, сообщили в пресс0службе УМВД по Тюменской области.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени массовая постановка иностранцев на воинский учет стала причиной огромных очередей в военкоматах областной столицы. Мигранты ринулись в военкоматы из-за боязни потерять гражданство из-за изменений, внесенных в соответствующий закон.

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