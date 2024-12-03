Силовики устроили облаву на мигрантов на тюменских стройках

Posted 3 декабря, 07:08
Published 3 декабря, 07:08
Modified 3 декабря, 07:10
Updated 3 декабря, 07:10
18 иностранцев, как выяснилось, нарушили правила въезда и режим пребывания на территории Российской Федерации.
Все нарушители привлечены к административной ответственности, в отношении семи мигрантов принято решение о выдворении из России, сообщили в пресс0службе УМВД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени массовая постановка иностранцев на воинский учет стала причиной огромных очередей в военкоматах областной столицы. Мигранты ринулись в военкоматы из-за боязни потерять гражданство из-за изменений, внесенных в соответствующий закон.