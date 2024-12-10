Продажи антидепрессантов в Тюменской области бьют рекорды. В чем причина?

В Тюменской области продажи антидепрессантов выросли на 50%

Продажи антидепрессантов в Тюменской области за последний год увеличились до рекордных объемов. За период с января по октябрь 2024 года в регионе было продано 198 тысяч упаковок препаратов на сумму свыше 96 миллионов рублей.