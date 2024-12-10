Продажи антидепрессантов в Тюменской области бьют рекорды. В чем причина?

Posted 10 декабря, 07:26
Published 10 декабря, 07:26
Modified 10 декабря, 07:28
Updated 10 декабря, 07:28
Такие данные озвучили аналитики DSM Group. По данным экспертов, по сравнению с прошлым годом объемы прирост в деньгах составил 54,7%, в упаковках — более 32%.
Врач-невролог Алексей Борисов отмечает, что вероятнее всего, на рост показателей продаж антидепрессантов оказало влияние то, что сегодня данные лекарственные препараты назначают пациентам с хроническими болями, с функциональным расстройством, мигренями.
«Я бы расценил общую тенденцию к увеличению продаж этих препаратов как влияние современных рекомендаций по их использованию в клинической практике», — сообщил эксперт РБК Тюмень.
Однако медик не исключил, что на рост объемов употребления антидепрессантов оказали влияние и тенденции тревожного фона жизни, наблюдающаяся в последние годы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число бездомных. Большая часть из них оказались на улице из-за алкогольной и наркотической зависимости и сложившихся сложных жизненных ситуаций.