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Posted 10 декабря, 07:26

Published 10 декабря, 07:26

Modified 10 декабря, 07:28

Updated 10 декабря, 07:28

В Тюменской области продажи антидепрессантов выросли на 50%

Продажи антидепрессантов в Тюменской области бьют рекорды. В чем причина?

10 декабря 2024, 07:26
Фото: 1MI.

В Тюменской области продажи антидепрессантов выросли на 50%

Продажи антидепрессантов в Тюменской области за последний год увеличились до рекордных объемов. За период с января по октябрь 2024 года в регионе было продано 198 тысяч упаковок препаратов на сумму свыше 96 миллионов рублей.

Такие данные озвучили аналитики DSM Group. По данным экспертов, по сравнению с прошлым годом объемы прирост в деньгах составил 54,7%, в упаковках — более 32%.

Врач-невролог Алексей Борисов отмечает, что вероятнее всего, на рост показателей продаж антидепрессантов оказало влияние то, что сегодня данные лекарственные препараты назначают пациентам с хроническими болями, с функциональным расстройством, мигренями.

«Я бы расценил общую тенденцию к увеличению продаж этих препаратов как влияние современных рекомендаций по их использованию в клинической практике», — сообщил эксперт РБК Тюмень.

Однако медик не исключил, что на рост объемов употребления антидепрессантов оказали влияние и тенденции тревожного фона жизни, наблюдающаяся в последние годы.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число бездомных. Большая часть из них оказались на улице из-за алкогольной и наркотической зависимости и сложившихся сложных жизненных ситуаций.

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