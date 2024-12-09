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Posted 9 декабря, 07:07

Published 9 декабря, 07:07

Modified 9 декабря, 07:09

Updated 9 декабря, 07:09

В Тюменской области спрос на топ-менеджеров вырос на 30%

В компаниях Тюмени не хватает менеджеров высшего и среднего звена

9 декабря 2024, 07:07
Фото: 1MI.

В Тюменской области спрос на топ-менеджеров вырос на 30%

За последний год спрос на данных специалистов в регионе увеличился на 30%. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

Также у тюменских работодателей рост спроса на сотрудников сферы медицины, фармацевтики и науки, образования (28%), добычи сырья (26%), на рабочий персонал (23%) и специалистов по страхованию и транспорту, логистике, перевозкам (21%).

В ноябре в Тюменской области было открыто более 19 тысяч вакансий. Большая часть из них, 26% от общего числа, в отрасли «Рабочий персонал», 21% вакансий в сфере «Строительство, недвижимость», 18% — в отрасли «Производство, сервисное обслуживание», 12% — в сфере «Домашний, обслуживающий персонал».

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ищут более сотни желающих служить по контракту. Десятки вакансий для военных опубликовал военный комиссариат — требуются стрелки, разведчики и командиры отделений.

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