В компаниях Тюмени не хватает менеджеров высшего и среднего звена

Posted 9 декабря, 07:07
Published 9 декабря, 07:07
Modified 9 декабря, 07:09
Updated 9 декабря, 07:09
Также у тюменских работодателей рост спроса на сотрудников сферы медицины, фармацевтики и науки, образования (28%), добычи сырья (26%), на рабочий персонал (23%) и специалистов по страхованию и транспорту, логистике, перевозкам (21%).
В ноябре в Тюменской области было открыто более 19 тысяч вакансий. Большая часть из них, 26% от общего числа, в отрасли «Рабочий персонал», 21% вакансий в сфере «Строительство, недвижимость», 18% — в отрасли «Производство, сервисное обслуживание», 12% — в сфере «Домашний, обслуживающий персонал».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ищут более сотни желающих служить по контракту. Десятки вакансий для военных опубликовал военный комиссариат — требуются стрелки, разведчики и командиры отделений.