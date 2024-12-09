В компаниях Тюмени не хватает менеджеров высшего и среднего звена

В ноябре в Тюменской области было открыто более 19 тысяч вакансий. Большая часть из них, 26% от общего числа, в отрасли «Рабочий персонал», 21% вакансий в сфере «Строительство, недвижимость», 18% — в отрасли «Производство, сервисное обслуживание», 12% — в сфере «Домашний, обслуживающий персонал».