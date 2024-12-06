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Posted 6 декабря, 07:24

Published 6 декабря, 07:24

Modified 6 декабря, 07:26

Updated 6 декабря, 07:26

Тюменский военкомат ищет более сотни контрактников

Тюменский военкомат ищет более сотни разведчиков и стрелков

6 декабря 2024, 07:24
Фото: 1MI.

Тюменский военкомат ищет более сотни контрактников

Сюжет
Служба по контракту
Военный комиссариат Тюменской области опубликовал более сотни предложений для военных-контрактников — стрелков, разведчиков и командиров отделений. Вакансии размещены на портале «Работа России».

Указано, что на службу по контракту требуются порядка 39 командиров отделений. Заработная плата от 204 до 226 тысяч рублей, предоставляется служебное жилье и соцпакет. В должностные обязанности командира будет входить обучение солдат отделения, контроль за соблюдением подчинёнными воинской дисциплины и т. д.

Также размещено 87 вакансий для стрелков и 50 вакансий для разведчиков на аналогичную заработную плату в размере 204-226 тысяч рублей. От будущих контрактников требуется наличие среднего профессионального образования. Обязательное условие — годность к военной службе. Военных обещают обеспечить служебных жильем, предоставить соцпакет.

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