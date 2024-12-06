Тюменский военкомат ищет более сотни разведчиков и стрелков

Posted 6 декабря, 07:24
Published 6 декабря, 07:24
Modified 6 декабря, 07:26
Updated 6 декабря, 07:26
Указано, что на службу по контракту требуются порядка 39 командиров отделений. Заработная плата от 204 до 226 тысяч рублей, предоставляется служебное жилье и соцпакет. В должностные обязанности командира будет входить обучение солдат отделения, контроль за соблюдением подчинёнными воинской дисциплины и т. д.
Также размещено 87 вакансий для стрелков и 50 вакансий для разведчиков на аналогичную заработную плату в размере 204-226 тысяч рублей. От будущих контрактников требуется наличие среднего профессионального образования. Обязательное условие — годность к военной службе. Военных обещают обеспечить служебных жильем, предоставить соцпакет.
Ранее «Наш Город» писал, что раненый на СВО тюменец после вмешательства прокуратуры получил положенную ему по закону единовременную выплату. За травму бойцу перечислили 1 миллион рублей.