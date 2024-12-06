Тюменский военкомат ищет более сотни разведчиков и стрелков

Указано, что на службу по контракту требуются порядка 39 командиров отделений. Заработная плата от 204 до 226 тысяч рублей, предоставляется служебное жилье и соцпакет. В должностные обязанности командира будет входить обучение солдат отделения, контроль за соблюдением подчинёнными воинской дисциплины и т. д.