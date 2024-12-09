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Posted 9 декабря, 06:26

Published 9 декабря, 06:26

Modified 9 декабря, 06:28

Updated 9 декабря, 06:28

Нетрезвый тюменец обматерил служителей церкви и повредил иконы

Нетрезвый тюменец обматерил служителей церкви и повредил иконы

9 декабря 2024, 06:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Инцидент произошел в Ялуторовске в Сретенском Соборе. Местный житель пришел в церковь в состоянии алкогольного опьянения и присутствии служителей церкви, прихожан начал нецензурно выражаться.

Мужчину попытались вывести из храма, но уходить он явно не хотел — начал вырываться, размахивать руками. В результате чего уронил несколько икон и повредил их.

В итоге вывести за пределы церкви нетрезвого ялуторовчанина удалось лишь сотрудникам вневедомственной охраны.

Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и назначили штраф в размере 1 тысячи рублей. В суде ялуторовчанин свою вину признал.

Цифра только растет. За прошедшую неделю мошенники украли у тюменцев 24 миллиона
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить банду, грабившую ломбарды и ювелирные магазины на протяжении трех лет. Размер нанесенного ущерба превышает 7 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Церковь#Ялуторовский район#Хулиганство
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