Нетрезвый тюменец обматерил служителей церкви и повредил иконы

Posted 9 декабря, 06:26
Published 9 декабря, 06:26
Modified 9 декабря, 06:28
Updated 9 декабря, 06:28
Мужчину попытались вывести из храма, но уходить он явно не хотел — начал вырываться, размахивать руками. В результате чего уронил несколько икон и повредил их.
В итоге вывести за пределы церкви нетрезвого ялуторовчанина удалось лишь сотрудникам вневедомственной охраны.
Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и назначили штраф в размере 1 тысячи рублей. В суде ялуторовчанин свою вину признал.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить банду, грабившую ломбарды и ювелирные магазины на протяжении трех лет. Размер нанесенного ущерба превышает 7 миллионов рублей.