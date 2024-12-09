Тюменский строитель выиграл в лотерею 60 миллионов рублей, не угадав ни одного числа

Posted 9 декабря, 06:08
Published 9 декабря, 06:08
Modified 9 декабря, 06:10
Updated 9 декабря, 06:10
Выигрыш стал вторым за этот год — первый приз в размере 7,7 миллиона рублей тюменец выиграл в марте этого года в ходе лотереи «Рапидо Драйв». По словам счастливчика, после первой победы, он продолжил участвовать в розыгрышах в свое удовольствие и совсем не ожидал, что спустя 8 месяцев пополнит ряды уже лотерейных мультимиллионеров.
Игорь работал инженером-строителем мостов. В Тюмень с семьей, супругой и тремя детьми, переехал несколько лет назад. До этого проживал в Ямало-ненецком автономном округе.
За два месяца до многомиллионного выигрыша Игорь уволился с работы и пока находился в поиске нового места, занимался семьей и бытом, а в перерыве от домашних дел участвовал в гослотереях. По словам тюменца, его секрет удачи кроется в том, что на тираж он всегда берет несколько билетов.
«Лотерея „Всё или ничего“ не является „самой любимой“. Больше участвую в лотереях семейства „Рапидо“, так как однажды прочитал в интернете, что именно в этих лотереях участники одерживают крупные победы чаще. Перед тем, как я выиграл более 7 миллионов рублей, у меня было предчувствие скорого везения. Но второй раз победы я не ожидал», — рассказал Игорь «Столото».
По его словам, он купил 10 билетов лотереи «Все или ничего», отметил во всех билетах числа наугад, а через несколько минут узнал о выигрыше.
«Был просто ошарашен данной новостью», — признался мужчина
По словам Игоря, выигранные в лотерее «Все или ничего» денежные средства он планирует положить на банковский счет — там уже лежит первый выигрыш.
«Эти денежные средства позволят обеспечить стабильное будущее моим детям. У меня два сына и младшая дочь, которая занимается фигурным катанием. Сейчас большую часть времени уделяем с супругой именно ей. Как муж и отец для меня важно обеспечить будущее своим детям, так что в первую очередь на многомиллионный выигрыш осуществлю задуманное», — подчеркнул победитель.
И добавил, несмотря на имеющуюся финансовую подушку, от работы по найму он отказываться не планирует. Поэтому продолжит развиваться в сфере строительства мостов.
Всем участникам лотерей тюменский мультимиллионер советует верить в себя и покупать билеты на свободные деньги ради развлечения. По мнению Игоря, важно понимать, что выигрыш — это дело случая.
«Думаю, свой лимит удачи в лотереях я уже исчерпал. Поэтому продолжу участвовать просто ради удовольствия», — отметил лотерейный победитель.
Жителям Тюменской области в гослотереях везет довольно часто, особенно в новогодних тиражах гослотереи «Русское лото». Так, в 2024 году главный приз 1 миллиард рублей в праздничном розыгрыше «Новогодний миллиард» выиграла семья Семеновых из Тюмени. В целом совокупный выигрыш в новогодних тиражах с 2022 по 2024 года жителей Тюменской области составил 1 061 606 744 рубля.
Ранее «Наш Город» писал, что за девять месяцев этого года жители Тюменской области выиграли в гослотереях более 1,5 миллиарда рублей. Десять тюменцев стали обладателями миллионных суперпризов в размере, житель Тобольска выиграл 1 миллиард рублей.