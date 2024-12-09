Тюменский строитель выиграл в лотерею 60 миллионов рублей, не угадав ни одного числа

За два месяца до многомиллионного выигрыша Игорь уволился с работы и пока находился в поиске нового места, занимался семьей и бытом, а в перерыве от домашних дел участвовал в гослотереях. По словам тюменца, его секрет удачи кроется в том, что на тираж он всегда берет несколько билетов.