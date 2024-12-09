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Posted 9 декабря, 08:26

Published 9 декабря, 08:26

Modified 9 декабря, 10:48

Updated 9 декабря, 10:48

Расследование о дела взятке замгубернатору в Тюмени вышло на завершающую стадию

Расследование о дела взятке замгубернатору в Тюмени вышло на завершающую стадию

9 декабря 2024, 08:26
Фото: 1MI.
Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, по данным следствия, взятку в размере 13 миллионов рублей замгубернатора Вячеслав Вахрин получил в декабре 2022 года.

В декабре 2022 года Вячеслав Вахрин получил от директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка взятку в виде скидки на 13 миллионов рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени, пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя СК РФ Бастрыкина.

Оба фигуранта дела находятся в СИЗО с июня 2-24 года. В ноябре этого срок ареста Вахрина и Гоцыка был продлен до 6 февраля 2025 года.

Чем известны арестованные в Москве Вахрин и Гоцык
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Ранее «Наш Город» писал, что в Следственном комитете РФ озвучили стоимость арестованного имущества фигурантов дела о взятке замгубернатора Тюменской области Вячеслва Вахрина и директора СЗ «Восток Девеломпент» Алексей Гоцыка. Оно оценивается более чем в 100 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Уголовное дело#Новости тюмени#Взятки#Вячеслав Вахрин#Александр Бастрыкин
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