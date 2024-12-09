Расследование о дела взятке замгубернатору в Тюмени вышло на завершающую стадию

Posted 9 декабря, 08:26
Published 9 декабря, 08:26
Modified 9 декабря, 10:48
Updated 9 декабря, 10:48
В декабре 2022 года Вячеслав Вахрин получил от директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка взятку в виде скидки на 13 миллионов рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени, пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя СК РФ Бастрыкина.
Оба фигуранта дела находятся в СИЗО с июня 2-24 года. В ноябре этого срок ареста Вахрина и Гоцыка был продлен до 6 февраля 2025 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Следственном комитете РФ озвучили стоимость арестованного имущества фигурантов дела о взятке замгубернатора Тюменской области Вячеслва Вахрина и директора СЗ «Восток Девеломпент» Алексей Гоцыка. Оно оценивается более чем в 100 миллионов рублей.