Расследование о дела взятке замгубернатору в Тюмени вышло на завершающую стадию

В декабре 2022 года Вячеслав Вахрин получил от директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка взятку в виде скидки на 13 миллионов рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени, пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя СК РФ Бастрыкина.