Тюмень на этой неделе занесет снегом. Ожидаются снегопады и метель

Posted 9 декабря, 07:27
Published 9 декабря, 07:27
Modified 9 декабря, 07:29
Updated 9 декабря, 07:29
По словам синоптика, с период с 10 по 14 декабря в Тюмени среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 6-8 градусов. В дневные часы столбики термометров будут показывать -1…-6, ночью -5…-11.
В течение ближайших четырех дней в областной столице ожидается снегопад. В общей сложности за неделю выпадет более 14 мм снега, что составляет практически трет месячной нормы.
«Наиболее интенсивные осадки ожидаются 13–14 декабря. 12–13 декабря возможна метель, порывы ветра до 10-12 м/с», — сообщил Винштейн.
В воскресенье, 15 декабря, в Тюмени резко похолодает — днем максимальная температура воздуха составит -13…-14, в ночные часы столбики термометров опустятся до -17….-19. Правда, надолго морозы в городе не задержатся — 17 декабря, во вторник, в Тюмень вернется тепло до -3…-6.
Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам тюменских синоптиков, январь и февраль 2025 года в Тюменской области ожидаются морозными. До конца декабря ниже -19 столбики термометров в городе не опустятся.