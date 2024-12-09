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Posted 9 декабря, 07:27

Published 9 декабря, 07:27

Modified 9 декабря, 07:29

Updated 9 декабря, 07:29

На Тюмень идут снегопады и метель

Тюмень на этой неделе занесет снегом. Ожидаются снегопады и метель

9 декабря 2024, 07:27
Фото: 1MI.

На Тюмень идут снегопады и метель

По прогнозам метеоролога, автора проекта «Погода 72» Ильи Винштейна, на этой неделе в областной столице вероятны резкие перепады температуры воздуха, снегопады, метель.

По словам синоптика, с период с 10 по 14 декабря в Тюмени среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 6-8 градусов. В дневные часы столбики термометров будут показывать -1…-6, ночью -5…-11.

Фото: Погода 72 — погода в Тюмени

В течение ближайших четырех дней в областной столице ожидается снегопад. В общей сложности за неделю выпадет более 14 мм снега, что составляет практически трет месячной нормы.

«Наиболее интенсивные осадки ожидаются 13–14 декабря. 12–13 декабря возможна метель, порывы ветра до 10-12 м/с», — сообщил Винштейн.
Фото: gismeteo.ru

В воскресенье, 15 декабря, в Тюмени резко похолодает — днем максимальная температура воздуха составит -13…-14, в ночные часы столбики термометров опустятся до -17….-19. Правда, надолго морозы в городе не задержатся — 17 декабря, во вторник, в Тюмень вернется тепло до -3…-6.

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Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам тюменских синоптиков, январь и февраль 2025 года в Тюменской области ожидаются морозными. До конца декабря ниже -19 столбики термометров в городе не опустятся.

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