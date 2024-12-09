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Posted 9 декабря, 10:18

Published 9 декабря, 10:18

Modified 9 декабря, 10:30

Updated 9 декабря, 10:30

Из-за угрозы обрушения моста на трассе под Тюменью организовали реверсивное движение

Из-за угрозы обрушения моста на трассе под Тюменью организовали реверсивное движение

9 декабря 2024, 10:18
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
В Тобольском районе из-за необычного ДТП пришлось перекрыть всю дорогу. Сейчас там наблюдается риск обрушения одной из опорных балок надземного пешеходного перехода.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, водитель большегруза врезался в ограждения одной из надземных конструкций. Сам был доставлен в больницу с травмами, однако после аварии оставил после себя след.

Дело в том, что при ударе он повредил одну из опорных конструкций, создав риск обрушения всего моста. При этом этот риск до сих пор сохраняется, в связи с чем проезд по участку был закрыт в обоих направлениях. Из-за этого полностью была перекрыта трасса Тюмень-Ханты-Мансийск.

Сейчас на месте до сих пор работают сотрудники ГИБДД.

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Видео: Гибдд по Тюменской области.

Всех водителей, проезжающих мимо информируют сотрудники ГИБДД, предлагая пути объезда. Один такой уже предоставлен — на автодороге Тобольск-Вагай.

Также дорожные службы занимаются разработкой объезда прямо на участке, его организовывают дорожные службы.

Пока что на участке организовано реверсивное движение вдоль федеральной трассы, всех водителей просят быть бдительными и соблюдать требования автоинспекторов, проезжая опасный участок по импровизированной объездной дороге.

Видео: ГИБДД по Тюменской области.

Большегрузы и фуры же просят объезжать участок по дороге Тобольск-Вагай.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени насмерть сбили пенсионера.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#ДТП#Новости тюмени#Перекрытие
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