Из-за угрозы обрушения моста на трассе под Тюменью организовали реверсивное движение

Posted 9 декабря, 10:18
Published 9 декабря, 10:18
Modified 9 декабря, 10:30
Updated 9 декабря, 10:30
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, водитель большегруза врезался в ограждения одной из надземных конструкций. Сам был доставлен в больницу с травмами, однако после аварии оставил после себя след.
Дело в том, что при ударе он повредил одну из опорных конструкций, создав риск обрушения всего моста. При этом этот риск до сих пор сохраняется, в связи с чем проезд по участку был закрыт в обоих направлениях. Из-за этого полностью была перекрыта трасса Тюмень-Ханты-Мансийск.
Сейчас на месте до сих пор работают сотрудники ГИБДД.
Всех водителей, проезжающих мимо информируют сотрудники ГИБДД, предлагая пути объезда. Один такой уже предоставлен — на автодороге Тобольск-Вагай.
Также дорожные службы занимаются разработкой объезда прямо на участке, его организовывают дорожные службы.
Пока что на участке организовано реверсивное движение вдоль федеральной трассы, всех водителей просят быть бдительными и соблюдать требования автоинспекторов, проезжая опасный участок по импровизированной объездной дороге.
Большегрузы и фуры же просят объезжать участок по дороге Тобольск-Вагай.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени насмерть сбили пенсионера.