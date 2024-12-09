Из-за угрозы обрушения моста на трассе под Тюменью организовали реверсивное движение

Дело в том, что при ударе он повредил одну из опорных конструкций, создав риск обрушения всего моста. При этом этот риск до сих пор сохраняется, в связи с чем проезд по участку был закрыт в обоих направлениях. Из-за этого полностью была перекрыта трасса Тюмень-Ханты-Мансийск.