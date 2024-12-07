Участок федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыли из-за ДТП

Posted 7 декабря, 06:59
Published 7 декабря, 06:59
Modified 7 декабря, 07:01
Updated 7 декабря, 07:01
В результате ДТП оказалась повреждена балка строящегося путепровода, что создало угрозу безопасности движения. В связи с этим было принято решение о закрытии участка трассы для проезда. Альтернативный маршрут организован по автодороге Тобольск — Вагай, 1 км.
В настоящее время на месте происшествия работают дорожные службы, ведется работа по восстановлению автодвижения в штатном режиме. На месте ДТП за безопасностью движения также следят сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее «Наш Город» писал, что на федеральной автодороге Тюмень — Омск в ДТП погибли два человека. Авария произошла накануне, 6 декабря.