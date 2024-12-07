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Posted 7 декабря, 06:59

Published 7 декабря, 06:59

Modified 7 декабря, 07:01

Updated 7 декабря, 07:01

Участок федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыли из-за ДТП

Участок федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыли из-за ДТП

7 декабря 2024, 06:59
Фото: ГАИ ТО.
Сюжет
ДТП
В ночь с 6 на 7 декабря на 227-м километре автомобильной дороги грузовой самосвал Howo врезался в железобетонную конструкцию строящегося дорожного объекта. Водитель транспортного средства получил травмы и был госпитализирован в больницу.

В результате ДТП оказалась повреждена балка строящегося путепровода, что создало угрозу безопасности движения. В связи с этим было принято решение о закрытии участка трассы для проезда. Альтернативный маршрут организован по автодороге Тобольск — Вагай, 1 км.

Видео: ГАИ ТО.

В настоящее время на месте происшествия работают дорожные службы, ведется работа по восстановлению автодвижения в штатном режиме. На месте ДТП за безопасностью движения также следят сотрудники Госавтоинспекции.

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Ранее «Наш Город» писал, что на федеральной автодороге Тюмень — Омск в ДТП погибли два человека. Авария произошла накануне, 6 декабря.

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