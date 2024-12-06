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Posted 6 декабря, 03:56

Published 6 декабря, 03:56

Modified 6 декабря, 04:09

Updated 6 декабря, 04:09

В массовом ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли два человека, еще трое пострадали

Два человека погибли в массовой аварии на тюменской трассе

6 декабря 2024, 03:56
Фото: ГАИ ТО.

В массовом ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли два человека, еще трое пострадали

Сюжет
ДТП
Трагедия произошла на федеральной автодороге Тюмень — Омск. На 284-м километре в 11 часу вечера столкнулись Opel, Renault и фура Sitrak.

По предварительным данным водитель Opel выехал на полосу встречного движения во время обгона, в результате чего столкнулся с Renault Logan. В аварии травмы получили водители Renault и Opel, два пассажира Opel. 66-летний пассажир Renault погиб от полученных травм на месте происшествия, водитель Opel скончался в больнице.

Фото: ГАИ ТО

В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 3 декабря насмерть разбился пассажир электровелосипеда. По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

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