Два человека погибли в массовой аварии на тюменской трассе

По предварительным данным водитель Opel выехал на полосу встречного движения во время обгона, в результате чего столкнулся с Renault Logan. В аварии травмы получили водители Renault и Opel, два пассажира Opel. 66-летний пассажир Renault погиб от полученных травм на месте происшествия, водитель Opel скончался в больнице.