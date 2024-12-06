Два человека погибли в массовой аварии на тюменской трассе

Posted 6 декабря, 03:56
Published 6 декабря, 03:56
Modified 6 декабря, 04:09
Updated 6 декабря, 04:09
По предварительным данным водитель Opel выехал на полосу встречного движения во время обгона, в результате чего столкнулся с Renault Logan. В аварии травмы получили водители Renault и Opel, два пассажира Opel. 66-летний пассажир Renault погиб от полученных травм на месте происшествия, водитель Opel скончался в больнице.
В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 3 декабря насмерть разбился пассажир электровелосипеда. По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.