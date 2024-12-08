В Тюмени легковушка врезалась в отбойник на «Стреле» и загорелась

Posted 8 декабря, 08:36
Published 8 декабря, 08:36
Modified 8 декабря, 08:38
Updated 8 декабря, 08:38
«Вероятно, водитель не справился с управлением и влетел в отбойник, после чего машина загорелась» — сообщают очевидцы.
Информации о пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия пока не поступало. «Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в Тюмени в многоквартирном доме по улице Червишевский тракт, 15, загорелась квартира. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.