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Posted 8 декабря, 08:36

Published 8 декабря, 08:36

Modified 8 декабря, 08:38

Updated 8 декабря, 08:38

В Тюмени легковушка врезалась в отбойник на «Стреле» и загорелась

В Тюмени легковушка врезалась в отбойник на «Стреле» и загорелась

8 декабря 2024, 08:36
Фото: 1MI.
Жуткая авария произошла сегодня ночью в Тюмени. На мосту Стрела в дорожное ограждение влетел легковой автомобиль. От удара транспортное средство загорелось — легковушка выгорела полностью.
«Вероятно, водитель не справился с управлением и влетел в отбойник, после чего машина загорелась» — сообщают очевидцы.
Видео: ЧС Тюмень.

Информации о пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия пока не поступало. «Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

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Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в Тюмени в многоквартирном доме по улице Червишевский тракт, 15, загорелась квартира. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

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