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Posted 8 декабря, 08:02

Published 8 декабря, 08:02

Modified 8 декабря, 08:04

Updated 8 декабря, 08:04

Федеральная трасса Тюмень — Ханты-Мансийск станет опасной из-за погоды

Федеральная трасса Тюмень — Ханты-Мансийск станет опасной из-за погоды

8 декабря 2024, 08:02
Фото: 1MI.
По прогнозам метеорологов, 8 и 9 декабря на автодороге ожидается туман с видимостью до 500 метров и менее. В течение дня 10 декабря вероятны осадки в виде снега, метель и снежные заносы.
«Дорожные службы работают в усиленном режиме. Ведется обработка дорожного полотна во избежание гололеда», — сообщили в Уралуправтодор.

Кроме того, ухудшение видимости до 500 метров и менее из-за тумана ожидаются 8 декабря и ночью 9 декабря на федеральной трассе Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск (в границах Тюменской области).

По данным метеорологов, в ближайшие трое суток на территории Тюменского региона сохранится морозная погода — потеплеет лишь в среду, 11 декабря. В понедельник и вторник максимальная дневная температура воздуха составит -7…-14, ночью ожидается до -14….-24, ветер с порывами до 14 м/с, местами пройдет умеренный снег.

В среду, 11 декабря, синоптики прогнозируют осадки в виде снега, -7…-12 днем и до -8.-13 в ночные часы.

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Ранее «Наш Город» писал, что минувшей ночью жители Ишима и Тюмени могли наблюдать редкое атмосферное явление — световые столбы. Гало возникло благодаря морозной безветренной погоде.

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