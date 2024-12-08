Федеральная трасса Тюмень — Ханты-Мансийск станет опасной из-за погоды

Posted 8 декабря, 08:02
Published 8 декабря, 08:02
Modified 8 декабря, 08:04
Updated 8 декабря, 08:04
«Дорожные службы работают в усиленном режиме. Ведется обработка дорожного полотна во избежание гололеда», — сообщили в Уралуправтодор.
Кроме того, ухудшение видимости до 500 метров и менее из-за тумана ожидаются 8 декабря и ночью 9 декабря на федеральной трассе Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск (в границах Тюменской области).
По данным метеорологов, в ближайшие трое суток на территории Тюменского региона сохранится морозная погода — потеплеет лишь в среду, 11 декабря. В понедельник и вторник максимальная дневная температура воздуха составит -7…-14, ночью ожидается до -14….-24, ветер с порывами до 14 м/с, местами пройдет умеренный снег.
В среду, 11 декабря, синоптики прогнозируют осадки в виде снега, -7…-12 днем и до -8.-13 в ночные часы.
Ранее «Наш Город» писал, что минувшей ночью жители Ишима и Тюмени могли наблюдать редкое атмосферное явление — световые столбы. Гало возникло благодаря морозной безветренной погоде.