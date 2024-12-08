В Тюменской области заморозили инвестпроект по разведению овец из-за вируса ящура

Posted 8 декабря, 06:27
Published 8 декабря, 06:27
Modified 8 декабря, 06:29
Updated 8 декабря, 06:29
Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, причиной приостановки строительства репродуктора является вирус ящура. В 2022 году в Казахстане произошла вспышка данного заболевания, из-за соседства угроза распространения вируса возникла в Тюменской области. В связи с этим были введены ограничения, которые действуют до сих пор.
По данным управления ветеринарии Тюменской области, на сегодняшний день статус тюменского региона по ящуру благополучный с вакцинацией, но без подтверждения ВОЗЖ. Он будет сохранен, минимум, до середины 2025 года.
Соглашение о строительстве репродуктора овец стоимостью 1,2 миллиарда рублей в Тюменской области власти региона и ГК «Дамате» заключили четыре года назад — в 2020 году. Планировалось, что в племенной ферме будет 4 тысячи овцематок. Комплекс будет включать лабораторию по отбору и хранению семени мощностью более 200 тысяч доз и 2 тысячи эмбрионов в год, собственное летнее пастбище и земельный банк под кормопроизводство, пишет DK.RU.
ГК «Дамате» в Тюменской области ранее реализовала проект строительства репродуктора индейки. Реализация инвестпроекта стоимостью более 6 миллиардов рублей шла с 2021 года. Племенной цех по воспроизводству индейки начал работать в 2022 году, а год назад вышел на полную мощность.
Также ГК «Дамате» в 2020 году в тюменском регионе запустила в работу «Тюменские молочные фермы». На данный момент поголовье молочных ферм составляет 13,5 тысячи, в том числе 6 тысяч дойных коров.