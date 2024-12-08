В Тюменской области заморозили инвестпроект по разведению овец из-за вируса ящура

Соглашение о строительстве репродуктора овец стоимостью 1,2 миллиарда рублей в Тюменской области власти региона и ГК «Дамате» заключили четыре года назад — в 2020 году. Планировалось, что в племенной ферме будет 4 тысячи овцематок. Комплекс будет включать лабораторию по отбору и хранению семени мощностью более 200 тысяч доз и 2 тысячи эмбрионов в год, собственное летнее пастбище и земельный банк под кормопроизводство, пишет DK.RU.