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Posted 8 декабря, 07:33

Published 8 декабря, 07:33

Modified 8 декабря, 07:38

Updated 8 декабря, 07:38

В небе над Тюменью ночью появились световые столбы

В небе над Тюменью ночью появились световые столбы. ФОТО

8 декабря 2024, 07:33
Фото: ВК Андрей Павлычев.

В небе над Тюменью ночью появились световые столбы

Жители Тюменской области в ночь с 7 на 8 декабря стали свидетелями необычного природного явления — световых столбов. Фотографии редкого атмосферного явления опубликовали в социальных сетях жители Ишима и Тюмени.

По данным астрономов, световые столбы являются одной из разновидностей гало. Данное атмосферное явление возникает при определенных погодных условиях, а именно когда устанавливаются морозная погода и безветрие.

«Плоские кристаллики льда в воздухе под определенным углом от источника освещения создают необычный световой эффект», — поясняют специалисты.
Фото: Типичная Тюмень

По данным метеорологов, на юге Тюменской области сегодня ночью температура воздуха опускалась до -15….-25. В ближайшие сутки на юге региона сохранится морозная погода, днем температура воздуха составит -9…-14, в ночные часы столбики термометров опустятся до -14…-19, местами до -24.

В Тюмени сегодня в течение дня ожидается до -13…-16, ветер 1,8 м/с. В понедельник, 9 декабря, к вечеру синоптики прогнозируют небольшое потепление — до -9…-10.

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Ранее «Наш Город» писал, что с 7 декабря планета Марс приняла ретроградное положение. В таком состоянии Марс пробудет до 24 февраля 2025 года. О том, что нужно делать, а что нет в период ретроградности Марса, можно узнать здесь.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Природные явления
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