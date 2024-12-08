В небе над Тюменью ночью появились световые столбы. ФОТО

Posted 8 декабря, 07:33
Published 8 декабря, 07:33
Modified 8 декабря, 07:38
Updated 8 декабря, 07:38
По данным астрономов, световые столбы являются одной из разновидностей гало. Данное атмосферное явление возникает при определенных погодных условиях, а именно когда устанавливаются морозная погода и безветрие.
«Плоские кристаллики льда в воздухе под определенным углом от источника освещения создают необычный световой эффект», — поясняют специалисты.
По данным метеорологов, на юге Тюменской области сегодня ночью температура воздуха опускалась до -15….-25. В ближайшие сутки на юге региона сохранится морозная погода, днем температура воздуха составит -9…-14, в ночные часы столбики термометров опустятся до -14…-19, местами до -24.
В Тюмени сегодня в течение дня ожидается до -13…-16, ветер 1,8 м/с. В понедельник, 9 декабря, к вечеру синоптики прогнозируют небольшое потепление — до -9…-10.
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