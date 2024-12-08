Работникам тюменских медучреждений поднимут оклады

Также до 28 643 с 1 января 2025 года может возрасти оклад медицинской сестры медико-социальной помощи, до 30 689 — фельдшера-нарколога и фельдшера скорой помощи, до 53 047 — провизора, до 43 402 — медицинского физика, до 63 897 рублей — начальника структурного подразделения аптечной организации и т. д.