Работникам тюменских медучреждений поднимут оклады

Posted 8 декабря, 04:41
Published 8 декабря, 04:41
Modified 8 декабря, 04:43
Updated 8 декабря, 04:43
«Предлагается внести изменения в типовое положение об оплате труда работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения, в части увеличения окладов немедицинских работников на 10%», — указано в проекте распоряжения.
В частности, до 7 141 рубля предлагается поднять оклады архивариуса, секретаря-машиниста, делопроизводителя, статистика, до 12 852 — оклады бухгалтера, менеджера по персоналу, психолога, инженера-технолога, социолога, экономиста, юрисконсульта, специалиста по связям с общественностью.
Также до 28 643 с 1 января 2025 года может возрасти оклад медицинской сестры медико-социальной помощи, до 30 689 — фельдшера-нарколога и фельдшера скорой помощи, до 53 047 — провизора, до 43 402 — медицинского физика, до 63 897 рублей — начальника структурного подразделения аптечной организации и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с января 2025 года у части работающих тюменцев может повыситься уровень заработной платы. Это произойдет из-за увеличения МРОТ на 16,5%.