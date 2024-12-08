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Posted 8 декабря, 04:41

Published 8 декабря, 04:41

Modified 8 декабря, 04:43

Updated 8 декабря, 04:43

Работникам тюменских медучреждений поднимут оклады

Работникам тюменских медучреждений поднимут оклады

8 декабря 2024, 04:41
Фото: 1MI.
Немедицинским работникам бюджетных организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Тюменской области планируют увеличить на 10% оклады с 1 января 2025 года. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства.
«Предлагается внести изменения в типовое положение об оплате труда работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения, в части увеличения окладов немедицинских работников на 10%», — указано в проекте распоряжения.

В частности, до 7 141 рубля предлагается поднять оклады архивариуса, секретаря-машиниста, делопроизводителя, статистика, до 12 852 — оклады бухгалтера, менеджера по персоналу, психолога, инженера-технолога, социолога, экономиста, юрисконсульта, специалиста по связям с общественностью.

Также до 28 643 с 1 января 2025 года может возрасти оклад медицинской сестры медико-социальной помощи, до 30 689 — фельдшера-нарколога и фельдшера скорой помощи, до 53 047 — провизора, до 43 402 — медицинского физика, до 63 897 рублей — начальника структурного подразделения аптечной организации и т. д.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с января 2025 года у части работающих тюменцев может повыситься уровень заработной платы. Это произойдет из-за увеличения МРОТ на 16,5%.

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