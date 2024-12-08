В Тюмени 8 декабря похолодает до -25

Posted 8 декабря, 04:11
Published 8 декабря, 04:11
Modified 8 декабря, 04:13
Updated 8 декабря, 04:13
В Тюмени 8 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние и дневные часы термометры покажут -12…-9, в темное время суток ожидается до -15…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 1,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:02, закат в 15:56, продолжительность дня 6 часов 54 минуты.
В Тобольске 8 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -12…-10, ночью столбики термометров опустятся до -14….-12. Ветер будет дуть со скоростью до 2,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:59, закат в 15:37, продолжительность дня 6 часов 38 минут.
В Ишиме 8 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем столбики термометров покажут -13….-11, в ночные часы температура воздуха опустится до -15….-14. Скорость ветра составит 1,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:40 закат в 15:47, продолжительность дня 7 часов 7 минут.