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Posted 8 декабря, 04:11

Published 8 декабря, 04:11

Modified 8 декабря, 04:13

Updated 8 декабря, 04:13

В Тюмени 8 декабря похолодает до -25

В Тюмени 8 декабря похолодает до -25

8 декабря 2024, 04:11
Фото: 1MI.
Переменная облачность, туман и изморозь ожидаются на юге Тюменской области в воскресенье, 8 декабря. Днем температура воздуха составит -7…-12, местами до -17. В ночные часы ожидается похолодание до -15…-20, в отдельных районах до -25.

В Тюмени 8 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние и дневные часы термометры покажут -12…-9, в темное время суток ожидается до -15…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 1,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:02, закат в 15:56, продолжительность дня 6 часов 54 минуты.

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В Тобольске 8 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -12…-10, ночью столбики термометров опустятся до -14….-12. Ветер будет дуть со скоростью до 2,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:59, закат в 15:37, продолжительность дня 6 часов 38 минут.

В Ишиме 8 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем столбики термометров покажут -13….-11, в ночные часы температура воздуха опустится до -15….-14. Скорость ветра составит 1,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:40 закат в 15:47, продолжительность дня 7 часов 7 минут.

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