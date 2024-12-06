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Posted 6 декабря, 16:11

Published 6 декабря, 16:11

Modified 6 декабря, 16:13

Updated 6 декабря, 16:13

В Тюмени горел бар «Руки вверх». Для тушения пожара задействовали семь машин

В Тюмени горел бар «Руки вверх». Для тушения пожара задействовали семь машин

6 декабря 2024, 16:11
Фото: 1MI.
По информации МЧС, в результате пожара удалось избежать жертв.

В пятницу, 6 декабря, в Тюмени произошел пожар в баре «Руки вверх». Сигнал о возгорании в трехэтажном здании на улице Челюскинцев, 40 поступил в первом часу дня.

Для тушения пожара было задействовано более 20 сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области, а также 7 единиц техники.

Как сообщили в ведомстве, прибывшие на место происшествия пожарные смогли ликвидировать огонь на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет, причину возгорания еще предстоит выяснить.

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Ранее сообщалось, что в страшном пожаре под Тюменью погибли десятки животных.

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#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Пожар
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