В Тюмени горел бар «Руки вверх». Для тушения пожара задействовали семь машин

Posted 6 декабря, 16:11
Published 6 декабря, 16:11
Modified 6 декабря, 16:13
Updated 6 декабря, 16:13
В пятницу, 6 декабря, в Тюмени произошел пожар в баре «Руки вверх». Сигнал о возгорании в трехэтажном здании на улице Челюскинцев, 40 поступил в первом часу дня.
Для тушения пожара было задействовано более 20 сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области, а также 7 единиц техники.
Как сообщили в ведомстве, прибывшие на место происшествия пожарные смогли ликвидировать огонь на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет, причину возгорания еще предстоит выяснить.