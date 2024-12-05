В страшном пожаре под Тюменью погибли десятки животных. Видео

Как рассказали в Тюменской противопожарной службе порталу URA.RU, огонь охватил все постройки, находящиеся на территории. Загорелись дом, хозпостройки и места для содержания животных. Несмотря на то, что люди успели выбраться и не пострадали, скот спасти не удалось. Погибли в пожаре свиньи, козы, курицы и домашние питомцы.