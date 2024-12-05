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Posted 5 декабря, 11:39

Published 5 декабря, 11:39

Modified 5 декабря, 11:52

Updated 5 декабря, 11:52

В страшном пожаре под Тюменью погибли десятки животных

В страшном пожаре под Тюменью погибли десятки животных. Видео

5 декабря 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney.

В страшном пожаре под Тюменью погибли десятки животных

Под Тюменью, в деревне Зырянка минувшей ночью случился крупный пожар, на место сразу выехали пожарные. Несмотря на то, что разобраться с возгоранием удалось, некоторых от огня спасти не удалось.

Как рассказали в Тюменской противопожарной службе порталу URA.RU, огонь охватил все постройки, находящиеся на территории. Загорелись дом, хозпостройки и места для содержания животных. Несмотря на то, что люди успели выбраться и не пострадали, скот спасти не удалось. Погибли в пожаре свиньи, козы, курицы и домашние питомцы.

Потушить огонь же удалось только к утру. Причина происшествия пока не установлена.

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Видео: МЧС по Тюменской области.

Ранее сообщалось о том, что пожарные в Тюменской районе спасли от огня двух человек.

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#Александр Смирнов#Видео#Происшествия#Новости тюмени#Пожар
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