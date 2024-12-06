В Тюмени открыли мультифункциональный ледовый каток площадью более 4 000 кв. м

Posted 6 декабря, 15:55
Published 6 декабря, 15:55
Modified 6 декабря, 15:57
Updated 6 декабря, 15:57
Общая площадь нового объекта превышает 4 тысячи квадратных метров.
На церемонии открытия присутствовали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Тюменской области Александр Моор.
В ходе экскурсии вице-премьер ознакомился с оборудованием катка, включая тренажерный зал, бросковую площадку и зону для фиджитал-хоккея. Вместе с губернатором Чернышенко провел стартовое вбрасывание на товарищеском матче между детскими хоккейными командами.
Каток был построен в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования» и сможет разместить 175 зрителей.
По информации губернатора Моора, на ледовой арене можно будет заниматься хоккеем, следж-хоккеем, фигурным катанием или просто катанием на коньках. Кроме того, в здании предусмотрен тренажерный зал, а на прилегающей территории расположены баскетбольная площадка, обычные и адаптивные тренажеры, а также открытый ледовый корт, который летом можно использовать для футбольных тренировок.
«Это первый тюменский каток, где будет нанесена постоянная разметка для керлинга. Созданы условия для тренировок спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. На базе объекта могут заниматься ветераны специальной военной операции», — подчеркнул губернатор.