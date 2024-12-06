В Тюмени открыли мультифункциональный ледовый каток площадью более 4 000 кв. м

По информации губернатора Моора, на ледовой арене можно будет заниматься хоккеем, следж-хоккеем, фигурным катанием или просто катанием на коньках. Кроме того, в здании предусмотрен тренажерный зал, а на прилегающей территории расположены баскетбольная площадка, обычные и адаптивные тренажеры, а также открытый ледовый корт, который летом можно использовать для футбольных тренировок.