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Posted 6 декабря, 15:55

Published 6 декабря, 15:55

Modified 6 декабря, 15:57

Updated 6 декабря, 15:57

В Тюмени открыли мультифункциональный ледовый каток площадью более 4 000 кв. м

В Тюмени открыли мультифункциональный ледовый каток площадью более 4 000 кв. м

6 декабря 2024, 15:55
Фото: 1MI.
В Тюмени открылся крытый ледовый каток, предназначенный для круглогодичных учебно-тренировочных занятий на льду, включая занятия для спортсменов с инвалидностью.

Общая площадь нового объекта превышает 4 тысячи квадратных метров.

На церемонии открытия присутствовали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Тюменской области Александр Моор.

В ходе экскурсии вице-премьер ознакомился с оборудованием катка, включая тренажерный зал, бросковую площадку и зону для фиджитал-хоккея. Вместе с губернатором Чернышенко провел стартовое вбрасывание на товарищеском матче между детскими хоккейными командами.

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Каток был построен в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования» и сможет разместить 175 зрителей.

По информации губернатора Моора, на ледовой арене можно будет заниматься хоккеем, следж-хоккеем, фигурным катанием или просто катанием на коньках. Кроме того, в здании предусмотрен тренажерный зал, а на прилегающей территории расположены баскетбольная площадка, обычные и адаптивные тренажеры, а также открытый ледовый корт, который летом можно использовать для футбольных тренировок.

«Это первый тюменский каток, где будет нанесена постоянная разметка для керлинга. Созданы условия для тренировок спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. На базе объекта могут заниматься ветераны специальной военной операции», — подчеркнул губернатор.
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Ранее стало известно об открытии в Тюмени самого большого катка в виде сердца.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Каток#Хоккей#Моор
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