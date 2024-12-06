Раненому на СВО тюменцу отказались выплачивать деньги

Как пояснили в ведомстве, отказ в выплате тюменский участник спецоперации получил из-за отсутствия данных о его регистрации по месту жительства в Тюменской области на дату начала участия в СВО. Однако прокуратуре удалось установить, что военный с 2009 года проживал в Викуловском районе. Там же работал.