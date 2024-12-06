Раненому на СВО тюменцу отказались выплачивать деньги

Posted 6 декабря, 06:27
Published 6 декабря, 06:27
Modified 6 декабря, 07:11
Updated 6 декабря, 07:11
Как пояснили в ведомстве, отказ в выплате тюменский участник спецоперации получил из-за отсутствия данных о его регистрации по месту жительства в Тюменской области на дату начала участия в СВО. Однако прокуратуре удалось установить, что военный с 2009 года проживал в Викуловском районе. Там же работал.
В результате по решению суда получивший ранение на СВО тюменец добился выплаты положенных по закону денежных средств.
Ранее «Наш Город» писал, что участникам СВО спишут судебные и кредитные долги в размере до 10 миллионов рублей. Нововведение коснется тех, кто после 1 декабря заключит контракт о прохождении военной службы.