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Posted 6 декабря, 06:27

Published 6 декабря, 06:27

Modified 6 декабря, 07:11

Updated 6 декабря, 07:11

Раненому на СВО тюменцу отказались выплачивать деньги

Раненому на СВО тюменцу отказались выплачивать деньги

6 декабря 2024, 06:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
Выплату в размере 1 миллиона рублей 39-летний военный получил только после вмешательства прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, отказ в выплате тюменский участник спецоперации получил из-за отсутствия данных о его регистрации по месту жительства в Тюменской области на дату начала участия в СВО. Однако прокуратуре удалось установить, что военный с 2009 года проживал в Викуловском районе. Там же работал.

В результате по решению суда получивший ранение на СВО тюменец добился выплаты положенных по закону денежных средств.

Бойцу из Тюменской области отказали в выплате за ранение, полученное в зоне СВО
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Ранее «Наш Город» писал, что участникам СВО спишут судебные и кредитные долги в размере до 10 миллионов рублей. Нововведение коснется тех, кто после 1 декабря заключит контракт о прохождении военной службы.

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