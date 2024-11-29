Списание кредитов, биометрия для мигрантов и чайлдфри: как изменится жизнь с декабря

С 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года в России будет действовать временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Под ограничения также подпадут отходы и лом металлов, плакированных драгоценными, прочие отходы и лом, содержащие драгметаллы или их соединения, отходы и лом электротехнических и электронных изделий.