Списание кредитов, биометрия для мигрантов и чайлдфри: как изменится жизнь с декабря

Posted 29 ноября, 01:00
Published 29 ноября, 01:00
Modified 29 ноября, 01:00
Updated 29 ноября, 01:00
С 1 декабря 2024 года будут увеличены размеры выплат пенсионерам, которые в предыдущем месяце отпраздновали 80-летие. К их ежемесячной выплате добавится 8 134 рубля — итоговая сумма выплаты составит 16 269 рубля.
На аналогичную сумму повысится размер пенсии для тех граждан, кто в предыдущем месяце получил I группу инвалидности. Заметим, что если в жизни гражданина в августе произошли сразу оба события, то повышение будет произведено только один раз.
Тем, кто получает пенсию в начале месяца, в декабре может быть выплачена пенсия в двойном размере — за декабрь и январь. Январская часть придет уже с учетом индексации в размере 7,3%, запланированной с 1 января 2025 года.
В Югре каждый пенсионер в декабре 2024 года получит дополнительную прибавку к пении в размере 1 тысячи рублей — в честь годовщины Ханты-Мансийского автономного округа. Денежные средства перечислят до конца первой декады декабря.
В декабре 2024 года будет увеличен размер единого пособия на детей до 17 лет у тех семей, которым нужно в декабре такую выплату, назначенную в 2023 году. Правда, размеры выплат увеличатся только в том случае, если за последний год у семьи упал доход.
Размер пособия будет зависеть от уровня нуждаемости семьи и составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка.
С 1 декабря 2024 года штатная численность военнослужащих Вооруженных сил будет увеличена на 180 тысяч и составит 1,5 миллиона человек. Общая численность ВС РФ превысит 2,4 миллиона личного состава.
Состав Вооруженных сил регламентируется Федеральным законом «Об обороне». В нем, в частности, сказано, что ВС состоят «из центральных органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций, которые входят и не входят в виды и рода войск».
Личный состав включает в себя как непосредственно военнослужащих, так и лиц гражданского персонала. К последним относятся те, кто обеспечивает деятельность воинских формирований, оказывает им содействие и поддержку по невоенным направлениям.
С 1 декабря 2024 года участников спецоперации освободят от уплаты исполнительского сбора. Исполнительский сбор — это денежное взыскание, которое необходимо оплатить, если не погасить долг вовремя. Он составляет 7 процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества.
На законодательном уровне уже установлен мораторий на взыскание и судебное рассмотрение дел о взыскании долгов в отношении участников спецоперации. Теперь их решили освободить от уплаты исполнительского сбора.
Кроме того, с тех, кто после 1 декабря 2024 года заключит контракт о прохождении военной службы, спишут все кредитные и судебные долги в сумме до 10 миллионов рублей.
Кому спишут долги:
В список не вошли курсанты военных училищ.
Власти ввели несколько условий для списания долгов:
Также с 30 до 180 дней увеличен срок, в течение которого в отношении бойцов, прекративших участие в спецоперации, не могут быть возобновлены ранее приостановленные исполнительные производства.
С 1 декабря в России начинает действовать эксперимент, который вводит обязательную сдачу биометрии при въезде в РФ на срок более 90 дней. Сдавать данные нужно будет в нескольких погранпунктах. У приезжающих будут собирать отпечатки пальцев и фотографии.
Где нужно будет сдавать биометрические данные:
С 30 июня 2025 года начнётся второй этап эксперимента. При безвизовом въезде в Россию иностранцы и лица без гражданства смогут разместить в специальном приложении свои фотографии и биометрические данные, говорится в постановлении.
Мера будет действовать до 30 июня 2026 года. Если в правительстве её признают удачной, то биометрические данные иностранцам придётся сдавать на всех пограничных пунктах при въезде в Россию.
Кому не нужно будет сдавать биометрию:
По действующему закону иностранцы, проживающие в РФ, должны сдавать биометрию в миграционной службе по месту регистрации, а также раз в год проходить медосмотр. Цель закона — повышение уровня дисциплины и профилактики правонарушений, а также снижение преступности среди указанной категории граждан.
С 10 декабря вступает в силу федеральный закон, согласно которому экзамены для иностранных граждан смогут проводить только государственные учреждения и только из определенного правительством России перечня.
Ранее к проведению таких тестов были допущены коммерческие фирмы. Это приводило к множеству нарушений — мигрантам раздавали ответы, писали их на доске или даже подменяли экзаменуемых гостей страны похожими людьми.
Уточняется, что экзамены проводятся госучреждениями (ранее — организациями, осуществляющими образовательную деятельность), включенными в установленный российским правительством перечень. Включаться же в этот перечень они будут «на основании предложений минобрнауки по согласованию с МВД России и Рособрнадзором».
Размер платы за экзамен также стоит определить правительству РФ.
С 1 декабря люди с инвалидностью, которые самостоятельно приобрели техническое средство реабилитации (ТСР), смогут запросить компенсацию за его покупку через портал «Госуслуги».
В ответ будет прислано уведомление о размере компенсации. Она будет выплачиваться по месту жительства, пребывания или фактического проживания человека.
С 4 декабря вступает в силу запрет на распространение идеологии осознанного отказа от деторождения в СМИ, интернете, фильмах и рекламе.
Владельцам соцсетей придется мониторить контент и оперативно ограничивать доступ к пропаганде отказа от деторождения. Если такую информацию вовремя не удалят, то интернет-страницу внесут в реестр сведений доменных имен, содержащих запрещенную в РФ информацию.
При этом правонарушением не будут считать распространение сведений о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения.
Для должностных лиц наказанием станет взыскание в размере до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона рублей. Для последних также предусмотрено наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток.
Если идеи чайлдфри будут распространять среди несовершеннолетних через СМИ или интернет, штрафы составят до 400 тысяч рублей для физических лиц. Должностные лица и юрлица заплатят еще больше — до 800 тысяч рублей и до 5 миллионов рублей соответственно.
С 4 декабря вступает в силу закон, предусматривающий лишение свободы на срок до 7 лет за сбыт и представление в налоговые органы подложных счетов-фактур и налоговых деклараций.
Документы будут признавать подложными, если они содержат ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг или о передаче имущественных прав.
Аналогичное преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, будет наказываться принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом до 800 тысяч рублей.
С декабря 2024 года зарегистрировать право собственности на машино-место в паркинге многоквартирного дома или на коллективной автостоянке, если оно находится в общей долевой собственности, станет проще: для этого больше не потребуется обходить каждого соседа и получать его согласие.
По новым правилам, чтобы зарегистрировать свое парковочное место как отдельный объект недвижимости, необходимо заключить договор с кадастровым инженером. Он определит его границы и составит технический план.
Кадастровый инженер должен известить об этом собственников, разместив объявление в местных СМИ, а также в подъездах дома или других общедоступных местах. В извещении обязательно должны быть указаны контактные данные владельца машино-места, самого кадастрового инженера и дата окончания приема возражений от участников долевой собственности.
С 1 декабря в перечень требований, предусматриваемых лицензиями, в соответствии с которыми обеспечивается предоставление доступа к интернету, включается требование о соблюдении схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам.
Нововведение может привести к концентрации на рынке и сокращению числа мелких операторов.
С декабря начинает действовать запрет Роскомнадзора на распространение научной, научно–технической информации и статистики о VPN–сервисах для обхода блокировок. Мера будет действовать до 1 сентября 2029 года.
В России запрещается информация «о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и/или информационно–телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории России».
Разрешённой информацией о VPN–сервисах в России остаются только данные о VPN для обеспечения защищённого удалённого доступа к различным ресурсам. В таких целях VPN–сервисы используют, в частности, государственные органы, органы местного самоуправления и коммерческие предприятия.
С 1 декабря 2024 года на 11,6% будут увеличены тарифы, а проезд пассажиров и провоз багажа в плацкарте и вагонах общего пользования поездов дальнего следования.
Тарифы на перевозку грузов проиндексируют на 13,8%, тарифы на перевозки грузов в контейнерах: — на 5% с 1 января 2025 года и еще на 5% с 1 января 2026 года. Исключение — перевозки в термических контейнерах и контейнерах-платформах.
В декабре 2024 года вступят в силу новые правила для автомобилистов. Теперь автомобилистов, которые выезжают на летней резине в период с 1 декабря по 28 или 29 февраля, будут штрафовать за нарушение. Размер штрафа составит 500 рублей.
В частности, он будет касаться:
С 1 декабря 2024 года производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков в кегах обязаны будут направлять в систему «Честный знак» информацию о вводе в оборот напитков в кегах, с 1 мая 2025 года то же самое произойдет в отношении пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке. С помощью маркировки государство борется с нелегальной продукцией.
С 1 декабря станет обязательно обязательная маркировка консервов из рыбы и морепродуктов.
Также в декабря изменится порядок определения допустимого улова водных биоресурсов в районах действия международных договоров России. До сих пор вопрос регулировался этими международными договорами. Но усиление санкционного давления со стороны недружественных стран потребовало новых подходов к организации промысла в отдаленных районах Мирового океана.
С 1 декабря правительство РФ будет утверждать общий допустимый улов, а Росрыболовство — определять перечень водных биоресурсов в районах международных договоров.
С 1 декабря изменится порядок ввоза и вывоза российских драгоценных металлов, камней, а также сырьевых товаров, содержащих такие металлы в государства, не входящие в ЕАЭС.
Теперь экспорт драгоценных камней из региональных госфондов осуществляется государственными унитарными предприятиями или государственными учреждениями, уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ.
Помимо этого, в целях своевременного внесения изменений в прейскуранты цен на природные необработанные алмазы для проведения мониторинга цен мирового рынка на природные алмазы, добытчики камней должны отбирать партии алмазов из камней прошедших сортировку, первичную классификацию и первичную оценку, а также реализацию представительных партий необработанных природных алмазов.
С 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года в России будет действовать временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Под ограничения также подпадут отходы и лом металлов, плакированных драгоценными, прочие отходы и лом, содержащие драгметаллы или их соединения, отходы и лом электротехнических и электронных изделий.
С 20 декабря осужденные, находящиеся в следственном изоляторе, получат право на длительные свидания с родственниками.
Прежде такого права у заключенных, оказавшихся в СИЗО, не было. Теперь это станет возможным при наличии письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело в отношении этого человека.
Кроме того, станет возможным заменить длительное свидание на краткосрочное, а право на свидание — правом на телефонный разговор.