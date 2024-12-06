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Posted 6 декабря, 10:11

Published 6 декабря, 10:11

Modified 6 декабря, 11:12

Updated 6 декабря, 11:12

Тюменку обвинили в экстремизме за рисунке в блокноте

Дорогой экстремистский дневник. Тюменку обвинили в экстремизме за рисунки в блокноте

6 декабря 2024, 10:11
Фото: 1MI.

Тюменку обвинили в экстремизме за рисунке в блокноте

Одну из жительниц Тюменской области оштрафовали за хранение экстремистской символики. Поводом стали рисунки в блокноте женщины, она занималась художествами, похожими на то, что нельзя рисовать и демонстрировать на территории РФ.

Сообщается, что во время обысков в квартире задержанной обнаружился блокнот, в котором были изображены экстремистские символы. Полицейские зафиксировали это и пригласили понятых. Те сообщили о том, что они патриоты своей страны и их оскорбляет то, что нарисовано на страницах блокнота, такую символику они считают недопустимой, особенно во время проведения специальной военной операции.

В ходе разбирательств женщину привлекли к ответственности. Суд назначил ей штраф в виде двух тысяч рублей, а блокнот был изъят и уничтожен.

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Ранее сообщалось о том, что тюменца будут судить за посты в соцсетях.

Как рассказали в ФСБ, мужчина неоднократно публиковал в открытом доступе материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. В частности, он пропагандировал применение насилия в отношении главы государства, сотрудников Федеральной службы безопасности и смену власти в стране путём совершения террористических актов или других действий, которые могут привести к гибели людей и вызвать панику среди населения.

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