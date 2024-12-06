Дорогой экстремистский дневник. Тюменку обвинили в экстремизме за рисунки в блокноте

Сообщается, что во время обысков в квартире задержанной обнаружился блокнот, в котором были изображены экстремистские символы. Полицейские зафиксировали это и пригласили понятых. Те сообщили о том, что они патриоты своей страны и их оскорбляет то, что нарисовано на страницах блокнота, такую символику они считают недопустимой, особенно во время проведения специальной военной операции.