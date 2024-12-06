Дорогой экстремистский дневник. Тюменку обвинили в экстремизме за рисунки в блокноте

Posted 6 декабря, 10:11
Published 6 декабря, 10:11
Modified 6 декабря, 11:12
Updated 6 декабря, 11:12
Сообщается, что во время обысков в квартире задержанной обнаружился блокнот, в котором были изображены экстремистские символы. Полицейские зафиксировали это и пригласили понятых. Те сообщили о том, что они патриоты своей страны и их оскорбляет то, что нарисовано на страницах блокнота, такую символику они считают недопустимой, особенно во время проведения специальной военной операции.
В ходе разбирательств женщину привлекли к ответственности. Суд назначил ей штраф в виде двух тысяч рублей, а блокнот был изъят и уничтожен.
Ранее сообщалось о том, что тюменца будут судить за посты в соцсетях.
Как рассказали в ФСБ, мужчина неоднократно публиковал в открытом доступе материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. В частности, он пропагандировал применение насилия в отношении главы государства, сотрудников Федеральной службы безопасности и смену власти в стране путём совершения террористических актов или других действий, которые могут привести к гибели людей и вызвать панику среди населения.