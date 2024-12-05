Тюменцы пишут о смертельных духах, которые подбрасывают в ящики — это фейк?

Posted 5 декабря, 13:45
Published 5 декабря, 13:45
Modified 5 декабря, 13:47
Updated 5 декабря, 13:47
В городских чатах и мессенджерах распространяется информация о якобы побрасываемых опасных духах.
«Бросают в почтовые ящики маленькие пробники духов известных брендов. Типа новогодняя акция. Открывать их и нюхать нельзя. Несколько вдохов приводит к летальному исходу. Предупредите своих близких и знакомых», — пересылают пользователи.
В полиции города заявляют, что к ним на текущий момент не поступало обращений, связанных с вдыханием опасных веществ.
Ранее аналогичные фальшивые новости распространялись в других регионах, но «легенда» звучала несколько иначе. В нескольких местах якобы фиксировались случаи, когда незнакомка предлагала прохожим понюхать пробник парфюма, после чего дегустаторы умирали.
Первые такие инциденты произошли в Луганске, где, по словам авторов сообщений в соцсетях, все еще действуют украинские противники.
Ростовская область сталкивалась с сообщениями о страшной вспышке холеры, которую связывают с биологической диверсией со стороны Украины. Тогда эти новости также связали с украинским ЦИПсО. При этом рассылается один и тот же текст с одинаковым изображением, без вдохновения и креатива. Но и это имеет свои «плоды».
Похожие случаи отмечали также в Нижнем Новгороде, Перми и Воронеже. Похожая информация также была зафиксирована в соседней Беларуси.