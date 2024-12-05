nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 13:45

Published 5 декабря, 13:45

Modified 5 декабря, 13:47

Updated 5 декабря, 13:47

Тюменцы пишут о смертельных духах, которые подбрасывают в ящики

Тюменцы пишут о смертельных духах, которые подбрасывают в ящики — это фейк?

5 декабря 2024, 13:45
Фото: 1MI.

Тюменцы пишут о смертельных духах, которые подбрасывают в ящики

Сообщения распространяются через Viber и другие мессенджеры.

В городских чатах и мессенджерах распространяется информация о якобы побрасываемых опасных духах.

«Бросают в почтовые ящики маленькие пробники духов известных брендов. Типа новогодняя акция. Открывать их и нюхать нельзя. Несколько вдохов приводит к летальному исходу. Предупредите своих близких и знакомых», — пересылают пользователи.

В полиции города заявляют, что к ним на текущий момент не поступало обращений, связанных с вдыханием опасных веществ.

Фото: Viber

Ранее аналогичные фальшивые новости распространялись в других регионах, но «легенда» звучала несколько иначе. В нескольких местах якобы фиксировались случаи, когда незнакомка предлагала прохожим понюхать пробник парфюма, после чего дегустаторы умирали.

Первые такие инциденты произошли в Луганске, где, по словам авторов сообщений в соцсетях, все еще действуют украинские противники.

Ростовская область сталкивалась с сообщениями о страшной вспышке холеры, которую связывают с биологической диверсией со стороны Украины. Тогда эти новости также связали с украинским ЦИПсО. При этом рассылается один и тот же текст с одинаковым изображением, без вдохновения и креатива. Но и это имеет свои «плоды».

Похожие случаи отмечали также в Нижнем Новгороде, Перми и Воронеже. Похожая информация также была зафиксирована в соседней Беларуси.

В страшном пожаре под Тюменью погибли десятки животных. Видео
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что тюменского стримера оштрафовали за оскорбление полицейских.

Читайте также:
Нам очень жаль. В Тюмени извинились за распроданные билеты на концерт Дениса МацуеваЦифра только растет. За прошедшую неделю мошенники украли у тюменцев 24 миллионаПолпред Жога рассказал тюменцам о возможности терактов в новогодние праздники
#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Фейк#Рассылки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика