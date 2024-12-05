Тюменцы пишут о смертельных духах, которые подбрасывают в ящики — это фейк?

Ростовская область сталкивалась с сообщениями о страшной вспышке холеры, которую связывают с биологической диверсией со стороны Украины. Тогда эти новости также связали с украинским ЦИПсО. При этом рассылается один и тот же текст с одинаковым изображением, без вдохновения и креатива. Но и это имеет свои «плоды».