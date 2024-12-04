Литр — 800 мл? Прокуратура контролирует соответствие цены и объема молока в Тюмени

Posted 4 декабря, 07:18
Published 4 декабря, 07:18
Modified 4 декабря, 07:24
Updated 4 декабря, 07:24
Игорь Веретенников, возглавляющий региональное управление Федеральной антимонопольной службы, провёл в Тюмени плановое совещание с представителями правоохранительных органов, производителями и поставщиками.
В ходе встречи было отмечено, что молочные предприятия получили официальные рекомендации по установлению цен на социально значимые товары. Кроме того, было подчеркнуто, что распространение информации о возможном повышении цен на товары и услуги может повлечь за собой ответственность.
Также обсуждались меры, направленные на предотвращение роста цен на продукты питания и обеспечение населения необходимыми товарами. Правоохранители заявили о том, что на контроле прокуратуры находится ситуация, связанная с динамикой цен при уменьшении товара в упаковке.
«Также товаропроизводители и ритейлеры предупреждены об ответственности за картельные сговоры и манипуляции с ценами на продукцию», — сообщили в прокуратуре.
Стоит отметить, что ранее жители Тюмени высказывали недовольство по поводу роста цен на молочную продукцию, особенно при уменьшении объёма упаковки.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени ожидается повышение стоимости проезда на пригородных электропоездах. С 1 января 2025 года стоимость проезда за километр составит 4,194 рубля за пассажира, что на 42 копейки больше, чем ранее.