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Posted 4 декабря, 07:18

Published 4 декабря, 07:18

Modified 4 декабря, 07:24

Updated 4 декабря, 07:24

Прокуратура контролирует соответствие цены и объема молока в Тюмени.

Литр — 800 мл? Прокуратура контролирует соответствие цены и объема молока в Тюмени

4 декабря 2024, 07:18
Фото: 1MI. Прокуратура контролирует соответствие цены и объема молока в Тюмени.

Прокуратура контролирует соответствие цены и объема молока в Тюмени

Производители молочной продукции получили письма с рекомендациями по ответственному ценообразованию на социально значимые товары. Им напомнили, что производители могут быть привлечены к ответственности за распространение информации о повышении цен на товары и услуги.

Игорь Веретенников, возглавляющий региональное управление Федеральной антимонопольной службы, провёл в Тюмени плановое совещание с представителями правоохранительных органов, производителями и поставщиками.

В ходе встречи было отмечено, что молочные предприятия получили официальные рекомендации по установлению цен на социально значимые товары. Кроме того, было подчеркнуто, что распространение информации о возможном повышении цен на товары и услуги может повлечь за собой ответственность.

Также обсуждались меры, направленные на предотвращение роста цен на продукты питания и обеспечение населения необходимыми товарами. Правоохранители заявили о том, что на контроле прокуратуры находится ситуация, связанная с динамикой цен при уменьшении товара в упаковке.

«Также товаропроизводители и ритейлеры предупреждены об ответственности за картельные сговоры и манипуляции с ценами на продукцию», — сообщили в прокуратуре.

Стоит отметить, что ранее жители Тюмени высказывали недовольство по поводу роста цен на молочную продукцию, особенно при уменьшении объёма упаковки.

Кто виноват в росте цен на молоко? Тюменские молочники дали ответ
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени ожидается повышение стоимости проезда на пригородных электропоездах. С 1 января 2025 года стоимость проезда за километр составит 4,194 рубля за пассажира, что на 42 копейки больше, чем ранее.

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