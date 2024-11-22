Кто виноват в росте цен на молоко? Тюменские молочники дали ответ

Posted 22 ноября, 09:14
Published 22 ноября, 09:14
Modified 22 ноября, 09:16
Updated 22 ноября, 09:16
По словам участников рынка молочной продукции, причинами повышения цен на молоко является сезонное сокращение количества сырья, в том числе молочных жиров.
Как пояснили эксперты Ирбитского молочного завода, также определенную роль на повышении цен на молочную продукцию сыграл и повышенный спрос потребителей, вследствие «увеличения доходов населения».
Аналогичную причину подорожания молочных продуктов, рост доходов населения и соответственно увеличение потребления молока, озвучили и в холдинге «Арсиб».
«Подорожание молока связано с увеличением дохода населения. Это в свою очередь ведет к росту потребления. А предложение не успевает за спросом. Второй фактор — в прошлом году была низкая цена на молоко, не все фермеры смогли выдержать такую конкуренцию, что привело к снижению поголовья. Третий — рост себестоимости: подорожали энергоносители, комплектующие материалы, кормовые добавки, сократился импорт», — пояснила 72.RU директор дивизиона «Переработка» холдинга «Арсиб» Серго Степанян.
В департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области о связи роста доходов тюменцев с увеличением потребления молочных продуктов не заявляли. В качестве причин роста цен в ведомстве озвучили повышение стоимости затрат на производство, в том числе переработку, упаковку, транспортную логистику.
Ранее «Наш Город» писал, что годом ранее повышенный спрос стал причиной резкого повышения цен, на 40%, на куриные яйца. В Тюменской области стоимость десятка доходила до 160 рублей. Сегодня средняя цена составляет 109 рублей, что на 19,51 рублей или 15,2 меньше, чем в январе этого года.