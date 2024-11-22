Кто виноват в росте цен на молоко? Тюменские молочники дали ответ

Ранее «Наш Город» писал, что годом ранее повышенный спрос стал причиной резкого повышения цен, на 40%, на куриные яйца. В Тюменской области стоимость десятка доходила до 160 рублей. Сегодня средняя цена составляет 109 рублей, что на 19,51 рублей или 15,2 меньше, чем в январе этого года.