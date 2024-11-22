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Posted 22 ноября, 09:14

Published 22 ноября, 09:14

Modified 22 ноября, 09:16

Updated 22 ноября, 09:16

Тюменские предприятия озвучили причины подорожания молока

Кто виноват в росте цен на молоко? Тюменские молочники дали ответ

22 ноября 2024, 09:14
Фото: 1MI.

Тюменские предприятия озвучили причины подорожания молока

Стоимость молока в Тюменской области с начала года выросла на 16-22,8%. Сегодня средняя цена литра пастеризованного молока составляет 84,95 рубля, стерилизованного превышает 112 рублей, сообщает Росстат.

По словам участников рынка молочной продукции, причинами повышения цен на молоко является сезонное сокращение количества сырья, в том числе молочных жиров.

Как пояснили эксперты Ирбитского молочного завода, также определенную роль на повышении цен на молочную продукцию сыграл и повышенный спрос потребителей, вследствие «увеличения доходов населения».

Аналогичную причину подорожания молочных продуктов, рост доходов населения и соответственно увеличение потребления молока, озвучили и в холдинге «Арсиб».

«Подорожание молока связано с увеличением дохода населения. Это в свою очередь ведет к росту потребления. А предложение не успевает за спросом. Второй фактор — в прошлом году была низкая цена на молоко, не все фермеры смогли выдержать такую конкуренцию, что привело к снижению поголовья. Третий — рост себестоимости: подорожали энергоносители, комплектующие материалы, кормовые добавки, сократился импорт», — пояснила 72.RU директор дивизиона «Переработка» холдинга «Арсиб» Серго Степанян.

В департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области о связи роста доходов тюменцев с увеличением потребления молочных продуктов не заявляли. В качестве причин роста цен в ведомстве озвучили повышение стоимости затрат на производство, в том числе переработку, упаковку, транспортную логистику.

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Ранее «Наш Город» писал, что годом ранее повышенный спрос стал причиной резкого повышения цен, на 40%, на куриные яйца. В Тюменской области стоимость десятка доходила до 160 рублей. Сегодня средняя цена составляет 109 рублей, что на 19,51 рублей или 15,2 меньше, чем в январе этого года.

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