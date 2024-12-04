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Posted 4 декабря, 06:16

Published 4 декабря, 06:16

Modified 4 декабря, 06:55

Updated 4 декабря, 06:55

В Тюмени подорожает стоимость проезда в электричке

В Тюмени снова вырастет стоимость проезда — сколько он будет стоить?

4 декабря 2024, 06:16
Фото: 1MI.

В Тюмени подорожает стоимость проезда в электричке

Сюжет
Общественный транспорт
В Тюмени вырастет цена поездок на электричках. Тариф за километр поднимется с 4,142 рублей за пассажира до 4,194 рубля. Новые условия вступят в силу с 1-го января 2025-го года.

Власти Тюменской области установили новые тарифы на проезд в пригородных поездах и электричках на 2025 год. Стоимость перевозки пассажиров увеличится с 4,142 рубля за пассажиро-километр до 4,194 рубля. Стоимость билета из Тюмени в Тобольск увеличится с 588 до 622 рублей, в Ишим — с 550 до 582 рублей, а в Вагай — с 274 до 290 рублей.

В документе также отмечается, что приказом руководителя АО «Свердловская пригородная компания», которая обслуживает электрички в Тюмени, могут быть установлены тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Тюменской области ниже максимально допустимых.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени выросли цены на новогодние ёлки. Удорожание коснулось как искусственных елей, так и настоящих.

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