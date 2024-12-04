В Тюмени снова вырастет стоимость проезда — сколько он будет стоить?

Власти Тюменской области установили новые тарифы на проезд в пригородных поездах и электричках на 2025 год. Стоимость перевозки пассажиров увеличится с 4,142 рубля за пассажиро-километр до 4,194 рубля. Стоимость билета из Тюмени в Тобольск увеличится с 588 до 622 рублей, в Ишим — с 550 до 582 рублей, а в Вагай — с 274 до 290 рублей.