В Тюмени снова вырастет стоимость проезда — сколько он будет стоить?

Posted 4 декабря, 06:16
Published 4 декабря, 06:16
Modified 4 декабря, 06:55
Updated 4 декабря, 06:55
Власти Тюменской области установили новые тарифы на проезд в пригородных поездах и электричках на 2025 год. Стоимость перевозки пассажиров увеличится с 4,142 рубля за пассажиро-километр до 4,194 рубля. Стоимость билета из Тюмени в Тобольск увеличится с 588 до 622 рублей, в Ишим — с 550 до 582 рублей, а в Вагай — с 274 до 290 рублей.
В документе также отмечается, что приказом руководителя АО «Свердловская пригородная компания», которая обслуживает электрички в Тюмени, могут быть установлены тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Тюменской области ниже максимально допустимых.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени выросли цены на новогодние ёлки. Удорожание коснулось как искусственных елей, так и настоящих.