Долой рабство! Тюменские таксисты ополчились против сервиса «Яндекс. GO»

Posted 4 декабря, 09:37
Published 4 декабря, 09:37
Modified 4 декабря, 10:17
Updated 4 декабря, 10:17
Как сообщает портал URA.RU, водители не согласны работать на этот сервис из-за плохих условий. Планируется, что таксисты массово перестанут пользоваться приложением, а также сформируют список требований, которые будут выдвигать.
В первую очередь, это улучшение условий труда и повышение тарифов.
Мы водители требуем, чтобы мы всегда видели конечную точку, стоимость проезда, был убран тариф «Вместе», минимальный заказ — от 200 рублей и выше, — пишут таксисты в чатах, также прося добавлять свои требования.
Требования будут распространяться на всех актуальных площадках в качестве спама. Play market, 2gis, техподдержка в приложении «Яндекс Про», ВК.
Ранее сообщалось о том, что в Тобольске таксист-мигрант приставил пистолет к голове ветерана СВО и угрожал убить.