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Posted 4 декабря, 09:37

Published 4 декабря, 09:37

Modified 4 декабря, 10:17

Updated 4 декабря, 10:17

Тюменские таксисты ополчились против сервиса «Яндекс.GO»

Долой рабство! Тюменские таксисты ополчились против сервиса «Яндекс. GO»

4 декабря 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменские таксисты ополчились против сервиса «Яндекс.GO»

Тюменские таксисты собираются устроить забастовку против оператора «Яндекс.Go», известно, что для этого водители уже начали разрабатывать план и реализовывать его через чаты в телеграме.

Как сообщает портал URA.RU, водители не согласны работать на этот сервис из-за плохих условий. Планируется, что таксисты массово перестанут пользоваться приложением, а также сформируют список требований, которые будут выдвигать.

В первую очередь, это улучшение условий труда и повышение тарифов.

Мы водители требуем, чтобы мы всегда видели конечную точку, стоимость проезда, был убран тариф «Вместе», минимальный заказ — от 200 рублей и выше, — пишут таксисты в чатах, также прося добавлять свои требования.

Требования будут распространяться на всех актуальных площадках в качестве спама. Play market, 2gis, техподдержка в приложении «Яндекс Про», ВК.

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Ранее сообщалось о том, что в Тобольске таксист-мигрант приставил пистолет к голове ветерана СВО и угрожал убить.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Такси#Акции протеста#Забастовки#Протесты
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