Пойдешь пешком! Таксисты назвали 5 причин, из-за которых тюменцев не пустят в машину

Таксисты не обязаны возить пассажиров с животными, если заранее не было сделано соответствующего запроса. Особенно это касается крупных животных, таких как собаки больших пород. Несмотря на то, что во многих такси могут быть специальные условия для перевозки животных, если пассажир не предупредил заранее, водитель может отказаться, поскольку не всегда предусмотрено место для животных в салоне.