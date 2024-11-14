Пойдешь пешком! Таксисты назвали 5 причин, из-за которых тюменцев не пустят в машину

Posted 14 ноября, 08:01
Published 14 ноября, 08:01
Modified 14 ноября, 08:03
Updated 14 ноября, 08:03
Самой существенной проблемой, которую обозначили тюменские таксисты, стало пренебрежение времени водителя. Многие, заметив, что машина приехала, не спешат выходить из дома, бросать сигарету или заканчивать диалог со знакомыми.
«Причем речь не о 2-3 минутах, тут любого понять можно. Но стоят 5-10 минут, ты им из машину уже кричишь, мол, нужна ли им поездка, а они даже не реагируют. Потом еще садятся с недовольным видом. Я после пары инцидентов сразу уезжаю, если вижу такое отношение», — рассказал таксист Рустам Б.
Бывает и такое, что пассажир просит водителя заехать куда-то «по пути», однако это место оказывается совсем в другой стороне, но включать точку в маршрут и увеличивать стоимость поездки пассажир не желает. В этом случае некоторые водители также останавливают автомобиль и высаживают пассажира.
Таксисты не обязаны возить пассажиров с животными, если заранее не было сделано соответствующего запроса. Особенно это касается крупных животных, таких как собаки больших пород. Несмотря на то, что во многих такси могут быть специальные условия для перевозки животных, если пассажир не предупредил заранее, водитель может отказаться, поскольку не всегда предусмотрено место для животных в салоне.
«Даже котов я не всегда готов везти, если они не в переноске. Он может мне загадить салон. У некоторых вовсе может быть аллергия, но почему-то пассажиры об этом не думают, хотя соответствующий пункт есть в форме оформления заказа», — говорит водитель Олег Ш.
Многие не используют и кнопку указания того, что в салоне будет ребенок, которому необходимо специальное удерживающее устройство, формат которого зависит от возраста маленького пассажира. В этом случае водитель тоже имеет полное право отказаться от перевозки пассажира.
Некоторые тюменцы также желают сэкономить на поездке, если собираются куда-то поехать впятером. Обычно в машине есть 4 пассажирских места: одно на переднем сидении и три — на заднем. Закон запрещает перевозить пассажиров сверх нормы, однако порою водителям предлагают доплату за перевозку дополнительного пассажира.
«Иногда просят чуть ли не в багажник кого-то запихнуть. А порою ребенка не считают за пассажира и считают, что он и на коленках сможет проехать. Спойлер — не сможет», — говорит водитель такси.
Однако некоторые автомобили могут вмещать большее число пассажиров, для того чтобы на заказ приехал именно такой автомобиль, нужно оставить соответствующий комментарий к поездке. В противном случае придется заказывать две машины.
Таксист может отказать в поездке, если пассажир пришел в грязной одежде или начинает вести себя таким образом, что это может повредить салон машины. Например, если пассажир собирается есть или пить в салоне, а таксист обеспокоен, что это может привести к загрязнению интерьера авто, он может отказаться от поездки.
Также к нарушению порядка относят и «плохое поведение» пассажира. Если человек начинает проявлять агрессию или позволяет себе нелестные высказывания в сторону водителя, то он также может остаться на улице, а его автомобиль уедет на другой заказ к более воспитанному и вежливому пассажиру.
Если водитель не может связаться с пассажиром, это может стать причиной отказа. Например, если пассажир не отвечает на звонки или сообщения или неверно указал место посадки, таксист может решить, что поездка не имеет смысла, и отказаться от выполнения заказа.
«Некоторые путают адреса, это нормально. Но когда потом не отвечают на сообщения и игнорируют звонки, то это выводит. Еще больше бесит, если потом клиент оставляет жалобы, мол, водитель не приехал, а деньги списались», — говорит водитель Роман Г.
Пользователям такси рекомендуют быть внимательнее при оформлении заказа и отслеживать уведомления в приложениях.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что ы Госдуме предложили добавить на экраны приложений для вызова такси специальную тревожную кнопку. Это нововведение должно повысить безопасность как водителей, так и пассажиров в Тюмени.