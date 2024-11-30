Тюменские власти готовят к продаже три здания в центре города

Posted 30 ноября, 08:39
Published 30 ноября, 08:39
Modified 30 ноября, 08:41
Updated 30 ноября, 08:41
В документе отмечено, что под приватизацию планируется отдать дома по улицам Орловской, 29, и Самарской, 17, а также Камышинской, 24. Также в программу приватизации включены семь транспортных средств (грузовые фургоны, тягачи, цистерна, тракторы) и помещение на Ставропольской.
Прогноз объемов поступлений в бюджет Тюмени в результате исполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального планируется в размере 4,5 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области отказались от приватизации алкогольного завода «Бенат». Ранее планировалось продать в 2024 году 462 500 акций/ 50,15% доли завода.