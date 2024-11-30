Тюменские власти готовят к продаже три здания в центре города

В документе отмечено, что под приватизацию планируется отдать дома по улицам Орловской, 29, и Самарской, 17, а также Камышинской, 24. Также в программу приватизации включены семь транспортных средств (грузовые фургоны, тягачи, цистерна, тракторы) и помещение на Ставропольской.