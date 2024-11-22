Власти передумали продавать тюменский алкогольный завод «Бенат»

Posted 22 ноября, 04:19
Published 22 ноября, 04:19
Modified 22 ноября, 04:21
Updated 22 ноября, 04:21
«В разделе 1 „Перечень хозяйственных обществ, находящиеся в государственной собственности Тюменской области, акции, доли в уставных капиталах которых планируются к приватизации в 2024 году“, исключается пункт 1 (акции АО „Бенат“), в связи с поступившим от департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области письмом о необходимости дополнительной оценки показателей деловой активности АО „Бенат“», — указано в проекте постановления.
Напомним, ранее планировалось включить в план приватизации на 2024 год 462 500 акций/ 50,15% доли АО «Бенат». Соответствующий проект постановления был подготовлен в сентябре этого года.
Алкогольный завод «Бенат» работает на территории Тюменской области с 23 сентября 1994 года. Основной вид деятельности — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков. По итогам прошлого года предприятие увеличило выручку до 663,7 миллиона рублей (7%). Чистая прибыль «Бената» выросла на 167% — до 2,1 миллиона рублей.
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