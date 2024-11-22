Власти передумали продавать тюменский алкогольный завод «Бенат»

Алкогольный завод «Бенат» работает на территории Тюменской области с 23 сентября 1994 года. Основной вид деятельности — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков. По итогам прошлого года предприятие увеличило выручку до 663,7 миллиона рублей (7%). Чистая прибыль «Бената» выросла на 167% — до 2,1 миллиона рублей.