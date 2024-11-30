Тюменский урбанист рассказал, что надо сделать со знаменитым «муравейником»

Posted 30 ноября, 07:53
Published 30 ноября, 07:53
Modified 30 ноября, 07:55
Updated 30 ноября, 07:55
Также в доме необходимо выполнить капитальный ремонт. В этом случае «муравейник» не будет портить внешний вид центральной части Тюмени.
«Как это бывает в многоквартирных домах, у каждого собственника свои возможности, свои чувства вкуса и эстетики, ну и, конечно, свои потребности. Поэтому зачастую и появляется разная расстекловка балконов. Все это создает неопрятный внешний вид. Поэтому следует фасад здания привести к единому стилю», — заявил Курбатов Ура.Ру.
По информации администрации Тюмени, работы по реставрации фасада «муравейника» запланированы на 2027–2029 годы. Ранее городские власти уже пытались отремонтировать фасад «муравейника», даже разработали проектную документацию. Правда, реставрация была отложена из-за отсутствия необходимых для ее проведения средств в бюджете.