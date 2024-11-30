Тюменский урбанист рассказал, что надо сделать со знаменитым «муравейником»

По информации администрации Тюмени, работы по реставрации фасада «муравейника» запланированы на 2027–2029 годы. Ранее городские власти уже пытались отремонтировать фасад «муравейника», даже разработали проектную документацию. Правда, реставрация была отложена из-за отсутствия необходимых для ее проведения средств в бюджете.