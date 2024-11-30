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Posted 30 ноября, 07:53

Published 30 ноября, 07:53

Modified 30 ноября, 07:55

Updated 30 ноября, 07:55

Тюменский урбанист рассказал, что надо сделать со знаменитым «муравейником»

Тюменский урбанист рассказал, что надо сделать со знаменитым «муравейником»

30 ноября 2024, 07:53
Фото: 2 ГИС.
Сюжет
Дом
По мнению директора по развитию архитектурно-брендинговой компании Devision Ильи Курбатова, фасад многоквартирного дома по улице Республики, 92, следует обновить и привести к единому стилю.

Также в доме необходимо выполнить капитальный ремонт. В этом случае «муравейник» не будет портить внешний вид центральной части Тюмени.

«Как это бывает в многоквартирных домах, у каждого собственника свои возможности, свои чувства вкуса и эстетики, ну и, конечно, свои потребности. Поэтому зачастую и появляется разная расстекловка балконов. Все это создает неопрятный внешний вид. Поэтому следует фасад здания привести к единому стилю», — заявил Курбатов Ура.Ру.
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По информации администрации Тюмени, работы по реставрации фасада «муравейника» запланированы на 2027–2029 годы. Ранее городские власти уже пытались отремонтировать фасад «муравейника», даже разработали проектную документацию. Правда, реставрация была отложена из-за отсутствия необходимых для ее проведения средств в бюджете.

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