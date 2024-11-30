Тюменским властям вновь отказали в кредитах

Закупку на получение бюджетных кредитов в размере 6 миллиардов признали несостоявшейся из-за отсутствия поданных заявок. Кредитные средства для финансирования дефицита региональной казны тюменские власти планировали взять на один год. Предполагалось, что денежные средства будут предоставлены после 20 декабря, сумма выплаченных процентов составит более 1,6 миллиарда рублей.