Тюменским властям вновь отказали в кредитах

Posted 30 ноября, 06:25
Published 30 ноября, 06:25
Modified 30 ноября, 06:27
Updated 30 ноября, 06:27
Закупку на получение бюджетных кредитов в размере 6 миллиардов признали несостоявшейся из-за отсутствия поданных заявок. Кредитные средства для финансирования дефицита региональной казны тюменские власти планировали взять на один год. Предполагалось, что денежные средства будут предоставлены после 20 декабря, сумма выплаченных процентов составит более 1,6 миллиарда рублей.
Ранее региональным властям также было отказано в открытии кредитной линии на 6 миллиардов рублей на срок 3 года — все три лота остались без внимания банков.
В настоящее время незавершенным является только один аукцион по оказанию услуг по предоставлению кредита в целях финансирования дефицита областного бюджета, погашения долговых обязательств Тюменской области, пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах областного бюджета. Итоги закупки будут подведены 3 декабря.
Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской областной Думы утвердили бюджет региона на 2025 год с дефицитом более 41 миллиарда рублей.