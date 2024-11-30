Тюменская нефтяная компания по ошибке начислила работнику 7,8 млн рублей

В итоге «РН-Сервис» обратилась в суд с требованием взыскать с экс-сотрудника порядка 600 тысяч рублей. В суде представитель обогатившегося нефтяника сообщил, что с заявленными требованиями не согласен, так как большую часть перечисленных по ошибке денег мужчина вернул. Ошибки бухгалтерии — это вина компании, возвращать деньги он не обязан, пишет 72.RU.