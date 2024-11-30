Тюменская нефтяная компания по ошибке начислила работнику 7,8 млн рублей

Posted 30 ноября, 07:02
Published 30 ноября, 07:02
Modified 30 ноября, 07:04
Updated 30 ноября, 07:04
Выяснилось, что денежные средства были перечислены по ошибке, соответственно их следует вернуть. Мужчина написал заявление на возврат 7 миллионов рублей, а оставшуюся сумму, 700 тысяч, пообещал выплатить до 31 декабря 2022 года. Однако в мае Денис уволился и выплачивать так называемый долг перестал.
В итоге «РН-Сервис» обратилась в суд с требованием взыскать с экс-сотрудника порядка 600 тысяч рублей. В суде представитель обогатившегося нефтяника сообщил, что с заявленными требованиями не согласен, так как большую часть перечисленных по ошибке денег мужчина вернул. Ошибки бухгалтерии — это вина компании, возвращать деньги он не обязан, пишет 72.RU.
Суд встал на сторону бывшего сотрудника и отказал «РН-Сервис» в иске о возврате переплаченных средств. Работнику удалось доказать, что ошибка была вызвана действиями работодателя, а не его халатностью. Поданная «РН-Сервис» апелляция не принесла результата — решение суда осталось неизменно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осудили сотрудницу маркетплейса OZON. Девушка, пользуясь своим служебным положением, подменяла в заказах дорогие товары на более дешевые аналоги. Впоследствии дорогие вещи оставляла себе.