В Тюмени водитель сбил ребенка во дворе и уехал

Posted 28 ноября, 03:26
Published 28 ноября, 03:26
Modified 28 ноября, 03:28
Updated 28 ноября, 03:28
Инцидент произошел на ул. Вересковой. Автомобиль марки Hyundai Equus не вошел в поворот и на скорости сбил ребенка, одновременно столкнувшись с другим припаркованным автомобилем.
На видео с камеры видеонаблюдения видно, что мальчик встал и пошел, хромая. Из машины вышел пассажир и что-то сказал пострадавшему. Водитель же даже не поднялся с места. После чего легковушка уехала с места ДТП.
Сотрудники ДПС установили со слов мальчика и его мамы, что ребенок не пострадал. Таким образом, оформлено ДТП без пострадавших: наезд на припаркованный автомобиль, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Водителю Hyundai Equus необходимо обратиться в дежурную часть ведомства по адресу Одесская, 16.
Ранее мы писали, что вчера на трассе мужчина уснул прямо за рулем. В результате он выехал на встречку и столкнулся с другим автомобилем.