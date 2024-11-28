nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 03:26

Published 28 ноября, 03:26

Modified 28 ноября, 03:28

Updated 28 ноября, 03:28

В Тюмени водитель сбил ребенка во дворе и уехал

В Тюмени водитель сбил ребенка во дворе и уехал

28 ноября 2024, 03:26
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
В Тюмени на Лесобазе водитель сбил во дворе ребенка, параллельно совершив наезд на стоящий у подъезда автомобиль. В настоящее время его ищут сотрудники Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на ул. Вересковой. Автомобиль марки Hyundai Equus не вошел в поворот и на скорости сбил ребенка, одновременно столкнувшись с другим припаркованным автомобилем.

На видео с камеры видеонаблюдения видно, что мальчик встал и пошел, хромая. Из машины вышел пассажир и что-то сказал пострадавшему. Водитель же даже не поднялся с места. После чего легковушка уехала с места ДТП.

Сотрудники ДПС установили со слов мальчика и его мамы, что ребенок не пострадал. Таким образом, оформлено ДТП без пострадавших: наезд на припаркованный автомобиль, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Водителю Hyundai Equus необходимо обратиться в дежурную часть ведомства по адресу Одесская, 16.

Солнечные вспышки атакуют Землю. График магнитных бурь на декабрь 2024 года в Тюмени
Узнать подробнее

Ранее мы писали, что вчера на трассе мужчина уснул прямо за рулем. В результате он выехал на встречку и столкнулся с другим автомобилем.

Читайте также:
Рекордное количество ДТП произошло в Тюменской области за минувшие выходныеНа трассе под Тюменью перевернулся полицейский авто. ФОТОНа тюменской трассе в ДТП погиб житель Ямала
#Татьяна Курганова#Происшествия#Тюмень#Ребенок#ДТП#Госавтоинспекция#Водитель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика