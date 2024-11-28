На тюменской трассе мужчина уснул за рулем

ДТП произошло на 19-м километре трассы Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области. По данным Госавтоинспекции Тюменской области, 54-летний водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения из-за того, что уснул. В это время по ней ехал автомобиль Volkswagen.