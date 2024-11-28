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Posted 28 ноября, 02:39

Published 28 ноября, 02:39

Modified 28 ноября, 02:41

Updated 28 ноября, 02:41

На тюменской трассе мужчина уснул за рулем

На тюменской трассе мужчина уснул за рулем

28 ноября 2024, 02:39
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Вчера, 27 ноября 2024 года, водитель уснул за рулем и выехал на встречку. В результате аварии пострадал 12-летний ребенок.

ДТП произошло на 19-м километре трассы Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области. По данным Госавтоинспекции Тюменской области, 54-летний водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения из-за того, что уснул. В это время по ней ехал автомобиль Volkswagen.

В результате столкновения пострадали 40-летняя водитель и 12-летняя пассажир, ехавшие в Volkswagen. У пострадавших ушибы. Ребенок перевозился в специальном удерживающем устройстве для детей. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

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За минувшие выходные в Тюменской области произошло рекордное количество ДТП. Большая часть аварий происходит из-за нарушений водителями правил безопасности.

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