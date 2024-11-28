На тюменской трассе мужчина уснул за рулем

Posted 28 ноября, 02:39
Published 28 ноября, 02:39
Modified 28 ноября, 02:41
Updated 28 ноября, 02:41
ДТП произошло на 19-м километре трассы Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области. По данным Госавтоинспекции Тюменской области, 54-летний водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения из-за того, что уснул. В это время по ней ехал автомобиль Volkswagen.
В результате столкновения пострадали 40-летняя водитель и 12-летняя пассажир, ехавшие в Volkswagen. У пострадавших ушибы. Ребенок перевозился в специальном удерживающем устройстве для детей. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.
За минувшие выходные в Тюменской области произошло рекордное количество ДТП. Большая часть аварий происходит из-за нарушений водителями правил безопасности.