Солнечные вспышки атакуют Землю. График магнитных бурь на декабрь 2024 года в Тюмени

Геомагнитные возмущения прогнозируются 16 декабря, они продлятся до 20 числа. Как отмечают эксперты, пик активности, вероятно, произойдет в середине месяца. В конце декабря будет спокойно. Ожидать ли возмущения к Новому году, пока не ясно.