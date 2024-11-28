Солнечные вспышки атакуют Землю. График магнитных бурь на декабрь 2024 года в Тюмени

Posted 28 ноября, 01:11
Published 28 ноября, 01:11
Modified 28 ноября, 01:11
Updated 28 ноября, 01:11
По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, первые магнитные бури возможны 6 и 7 декабря. Метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание.
После магнитосфера будет спокойной несколько дней. Новые солнечные вспышки атакуют нашу планету с 11 по 14 декабря. Геоудары составят от трех до четырех баллов. 15 декабря вновь будет спокойно.
Геомагнитные возмущения прогнозируются 16 декабря, они продлятся до 20 числа. Как отмечают эксперты, пик активности, вероятно, произойдет в середине месяца. В конце декабря будет спокойно. Ожидать ли возмущения к Новому году, пока не ясно.
По словам тюменского астронома Виталия Угренинова, в случае прилета выброса и начала сильных геомагнитных возмущений специалисты оперативно дают информацию.
Магнитные бури — весьма неприятное явление. В это время у метеопатов может наблюдаться депрессия, апатия, раздражительность, быстрая смена настроения, обострение хронических болезней, повышение давления или нарушение сна.
Врачи советуют не напрягаться на работе и дома, практиковать глубокое дыхание и расслабление мышц для снятия напряжения, слушать расслабляющую музыку для релаксации, заниматься любимым делом, побольше спать.
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