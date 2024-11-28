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Posted 28 ноября, 01:11

Published 28 ноября, 01:11

Modified 28 ноября, 01:11

Updated 28 ноября, 01:11

Стал известен график магнитных бурь на декабрь 2024 года

Солнечные вспышки атакуют Землю. График магнитных бурь на декабрь 2024 года в Тюмени

28 ноября 2024, 01:11
Фото: Изображение Midjourney.

Стал известен график магнитных бурь на декабрь 2024 года

Стал известен прогноз солнечной активности и геомагнитных возмущений на декабрь 2024 года. Информация размещена на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, первые магнитные бури возможны 6 и 7 декабря. Метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание.

После магнитосфера будет спокойной несколько дней. Новые солнечные вспышки атакуют нашу планету с 11 по 14 декабря. Геоудары составят от трех до четырех баллов. 15 декабря вновь будет спокойно.

Геомагнитные возмущения прогнозируются 16 декабря, они продлятся до 20 числа. Как отмечают эксперты, пик активности, вероятно, произойдет в середине месяца. В конце декабря будет спокойно. Ожидать ли возмущения к Новому году, пока не ясно.

По словам тюменского астронома Виталия Угренинова, в случае прилета выброса и начала сильных геомагнитных возмущений специалисты оперативно дают информацию.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури — весьма неприятное явление. В это время у метеопатов может наблюдаться депрессия, апатия, раздражительность, быстрая смена настроения, обострение хронических болезней, повышение давления или нарушение сна.

Врачи советуют не напрягаться на работе и дома, практиковать глубокое дыхание и расслабление мышц для снятия напряжения, слушать расслабляющую музыку для релаксации, заниматься любимым делом, побольше спать.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени родители назвали девочку необычным «народным» именем. Оно символизирует чистоту, красоту, простоту и невинность.

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