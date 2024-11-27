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Posted 27 ноября, 11:19

Published 27 ноября, 11:19

Modified 27 ноября, 11:32

Updated 27 ноября, 11:32

Тоболяк не платил алименты, забыв, как выглядит его сын

Забыл лик своей кровиночки. Тоболяк не платил алименты, забыв, как выглядит его сын

27 ноября 2024, 11:19
Фото: 1MI.

Тоболяк не платил алименты, забыв, как выглядит его сын

Интересный случай уклонения от уплаты алиментов произошел в Тобольске. Судебные приставы разыскали злостного неплательщика и решили спросить, почему же он не вкладывается в свое будущее в виде ребенка. На просьбу мужчина откликнулся, пришел и все объяснил.

Как сообщает портал URA.RU, неоднократно судимый неплательщик заявил, что не знает ребенка, не помнит, как он выглядит, и вообще не намерен платить деньги какой-то непонятной опекунше. Позиция была донесена четко, но вот впечатлить и освободить столь уверенного в своих словах мужчину от налогов не смогла.

Приставы решили приспустить ответчика с небес и сослались на законодательство, сообщив, что деньги будут взыскиваться в судебном порядке. А если не деньги, то имущество. В этот момент, столь, казалось бы, принципиальный холостяк, не желавший иметь ничего общего с кровиночкой, внезапно заявил о переполняющих его отцовских чувствах и пообещал выплатить долг в 600 тысяч рублей.

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Ранее сообщалось о том, что более 100 тысяч тюменцев не выпустили из страны из-за долгов.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Долги#Судебные приставы
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