Забыл лик своей кровиночки. Тоболяк не платил алименты, забыв, как выглядит его сын

Posted 27 ноября, 11:19
Published 27 ноября, 11:19
Modified 27 ноября, 11:32
Updated 27 ноября, 11:32
Как сообщает портал URA.RU, неоднократно судимый неплательщик заявил, что не знает ребенка, не помнит, как он выглядит, и вообще не намерен платить деньги какой-то непонятной опекунше. Позиция была донесена четко, но вот впечатлить и освободить столь уверенного в своих словах мужчину от налогов не смогла.
Приставы решили приспустить ответчика с небес и сослались на законодательство, сообщив, что деньги будут взыскиваться в судебном порядке. А если не деньги, то имущество. В этот момент, столь, казалось бы, принципиальный холостяк, не желавший иметь ничего общего с кровиночкой, внезапно заявил о переполняющих его отцовских чувствах и пообещал выплатить долг в 600 тысяч рублей.