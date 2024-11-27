Забыл лик своей кровиночки. Тоболяк не платил алименты, забыв, как выглядит его сын

Приставы решили приспустить ответчика с небес и сослались на законодательство, сообщив, что деньги будут взыскиваться в судебном порядке. А если не деньги, то имущество. В этот момент, столь, казалось бы, принципиальный холостяк, не желавший иметь ничего общего с кровиночкой, внезапно заявил о переполняющих его отцовских чувствах и пообещал выплатить долг в 600 тысяч рублей.