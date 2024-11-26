Тюменские родители выбирают детям необычные и звучные имена. Они нездоровы?

Также иногда при выборе имени родители руководствуются магическим мышлением, смешанным с полуинфантильным мышлением. Они могут обращаться к астрологам и другим экспертам в области эзотерики в надежде, что судьба их ребёнка с необычным именем будет особенной. Зосимов считает, что родителям нужно объяснять, что выбор необычного имени часто не приносит ребенку ничего хорошего, а скорее вызывает проблемы. К тому же высока вероятность, что ребенок будет с нетерпением ждать возможности изменить имя на более простое.