Тюменские родители выбирают детям необычные и звучные имена. Они нездоровы?

Posted 26 ноября, 09:05
Published 26 ноября, 09:05
Modified 26 ноября, 09:07
Updated 26 ноября, 09:07
Имена — это важная часть нашей идентичности. Они отражают культуру, ценности и даже тренды определенного времени. В последние годы в Тюмени наблюдается рост популярности необычных и экзотических имен для детей. Родители всё чаще отходят от традиций, выбирая имена, которые выделяют их ребёнка.
Многие родители черпают вдохновение из зарубежных культур, фильмов, сериалов и книг. Имена, ранее незнакомые тюменцам, такие как Ванесса, Микела или Рафо, Ренальдо становятся частью местной реальности.
Для некоторых родителей выбор имени становится способом подчеркнуть индивидуальность ребёнка. Уникальное имя воспринимается как своеобразная инвестиция в будущее — оно должно выделять ребёнка в обществе, запоминаться и ассоциироваться с чем-то особенным. Вероятно поэтому в Тюменской области теперь живут Савельяна, Идиллия и Август.
Но также нельзя отрицать влияние моды на имена. Социальные сети, СМИ и популярная культура активно формируют запросы на определённые имена. Например, успех сериала или фильма может вызвать всплеск популярности определённых имён. После выхода сериалов, таких как «Игра престолов», в Тюмени появились дети с именами Арья и Джон.
Параллельно с модой на иностранные имена многие родители обращаются к древнеславянским корням. Имена, такие как Радомир, Евпатий, Добронрава, приобретают популярность благодаря своей исторической глубине и уникальности. Одну девочку в Тюмени вовсе назвали Березой.
Однако тюменский психолог разговоров о тенденциях и модных течениях не любит, так как считает, что выбор таких необычных имен многое говорит о родителе, причем эти факты достаточно нелестные.
По мнению психолога, стремление дать ребёнку уникальное имя связано с желанием родителей сделать его заметным среди сверстников или обеспечить ему успешную жизнь в будущем. Однако, рассуждая об этом, родители забывают об интересах ребенка, психолог Зосимов считает, что через имя ребенка, взрослые часто пытаются похвастаться своей индивидуальностью.
«Часто родители с нарциссическими чертами предпочитают выбирать необычные имена. Они не боятся осуждения, им любое внимание на руку. Но вот ребенок может быть таким, Сильвестру и Ярополку в классе будет не так сладко. Да и дальше в жизни может пойти не все гладко и такое имя создаст лишь проблемы», — говорит Зосимов.
Психолог считает, что главная проблема в том, что родители не всегда думают о комфорте своего ребёнка, а скорее о том, как выделиться среди других. И иногда это даже может сигнализировать о наличии расстройства личности, например, истероидном.
«Таким людям важна яркая демонстрация. Они хотят назвать ребенка так, чтобы все ахнули. Особенно ситуация обостряется, если у человека-истероида особенно распространенное имя и ему не нравилось, что „он, как все“. Поэтому личная обида отражается в ребенке. Я считаю, что достаточно часто имена, которые откровенно из ряда вон, выбираются родителями с проблемами, они нездоровы», — делится мнением специалист.
Также иногда при выборе имени родители руководствуются магическим мышлением, смешанным с полуинфантильным мышлением. Они могут обращаться к астрологам и другим экспертам в области эзотерики в надежде, что судьба их ребёнка с необычным именем будет особенной. Зосимов считает, что родителям нужно объяснять, что выбор необычного имени часто не приносит ребенку ничего хорошего, а скорее вызывает проблемы. К тому же высока вероятность, что ребенок будет с нетерпением ждать возможности изменить имя на более простое.
Зосимов советует выбирать для ребенка подходящее ему имя, а не то, о котором мечтали родители. Хотя специалист понимает, что борьба за классические имена уже проиграна и разговоры с «креативными» родителями к результату не приведут.
«Это обрело характер соревнования. На фоне нынешних необычных имен многие уже думают, как бы так забористо назвать ребенка, чтобы он был самым необычным. Просто помните, что ваш необычный ребенок будет интегрирован в самое обычное общество», — говорит Зосимов.
Специалист указывает, что человек, который хочет иметь необычное имя, привлекающее внимание, может свободно его получить, если захочет. Но сделает он это сам и уже в осознанном возрасте. А «креатив» в самом начале жизни может привести к насмешкам и даже травмам у ребенка.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что гражданка из Тюмени подозревается в серьёзном обмане. На неё подали заявления более двадцати семей из разных регионов страны. Выяснилось, что эта загадочная особа предлагала услуги суррогатного материнства, но не выполняла свои обязательства.