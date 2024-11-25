Суррогатная афера. Тюменка обещала стать суррогатной матерью и обманула 20 семей

Как сообщает телеканал «Рен-ТВ», своими делами Кристина заниматься начала довольно массово еще несколько лет назад. Ничего не подозревающие люди обращались к ней, для того чтобы она могла выносить их ребенка, та с радостью соглашалась, просила деньги за услуги, а после — пропадала. Ссылаясь то на усталость, то на то, что передумала. Когда вопрос заходил о возврате денег — пропадала.