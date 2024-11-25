Суррогатная афера. Тюменка обещала стать суррогатной матерью и обманула 20 семей

Posted 25 ноября, 11:33
Published 25 ноября, 11:33
Modified 25 ноября, 11:58
Updated 25 ноября, 11:58
Как сообщает телеканал «Рен-ТВ», своими делами Кристина заниматься начала довольно массово еще несколько лет назад. Ничего не подозревающие люди обращались к ней, для того чтобы она могла выносить их ребенка, та с радостью соглашалась, просила деньги за услуги, а после — пропадала. Ссылаясь то на усталость, то на то, что передумала. Когда вопрос заходил о возврате денег — пропадала.
Такое отношение насторожило одну из семей, в связи с чем они решили провести собственное расследование. И, как выяснилось, обманутой семья оказалась не одна.
Как оказалось, 26-летняя Кристина действительно зачастую бывала беременной и даже проходила обследования и присылала клиентам результаты обследований. Однако особых отличий в этих анализах не было, только измененная дата. Возможно, это могло бы быть совпадением. Но тот факт, что брала деньги и оказывала «Услугу» Кристина нескольким семьям одновременно — совпадением не назовешь.
Общая проблема собрала вокруг себя больше 20 обманутых семей. Предположение у всех примерно одинаковые. Эта Кристина просто принимала препараты для остановки беременности, а после подыскивала новых клиентов.
Деньги при этом тоже просила немалые. В среднем, по миллиону рублей в виде ежемесячных платежей и еще сверху за рождение. Несостоявшиеся родители же вычислили девушку через соцсети. Известно, что за ней тянется целый ворох самых разных мошеннических преступлений. А из-за долгов перед приставами ей даже пришлось сменить фамилию. Да и сама женщина имеет двоих детей. Но, судя по всему, растит их без отца.
При этом полицейские начали разбираться в деле совсем недавно, до этого расследование просто откладывалось. Привлекло их только то, что заявления начали носить систематичный, так еще и федеральный характер. При этом журналисты смогли связаться с самой подозреваемой. Та заявила, что все исполняет в полной мере, но на нее просто клевещет одна из чересчур подозрительных и недоверчивых клиенток.
Однако эту историю, скорее всего, Кристине предстоит рассказывать уже на допросе в полиции, поскольку сейчас лжемать разыскивается.
Ранее сообщалось о том, что более 30 тюменок стали мамами после 45 лет.