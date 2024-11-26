От классики до металла. Афиша декабрьских концертов Тюмени

Коллектив был создан в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором текстов Сергеем Чиграковым по прозвищу «Чиж», отсюда появилось и название. Это по-настоящему народная группа, которую поклонники ценят за искренность и простоту. Их стиль и исполнение остаются актуальными всегда и везде. Даже те, кто не являются поклонниками группы, знают тексты ее песен: «Вечная молодость», «Полонез», «Перекресток», «О любви», «Эрогенная зона» и другие.