От классики до металла. Афиша декабрьских концертов Тюмени

Posted 26 ноября, 09:22
Published 26 ноября, 09:22
Modified 26 ноября, 09:24
Updated 26 ноября, 09:24
Мы подготовили для тюменцев красочную афишу с информацией о сольных исполнителях, музыкальных группах, оркестре, стендап-комике и новогоднем шоу для взрослых и детей.
Самыми выдающимися и громкими выступлениями декабря для тюменцев станут:
Стендап-комик и резидент главного юмористического шоу страны Comedy Club выступит с большим сольным концертом в жанре семейных монологов. Иван делится наблюдениями о бытовой жизни людей через призму юмора. Он шутит о семье, настоящих мужчинах и женщинах, о романтике и карманных собачках.
Юморист много работает: регулярно выступает в компании своих коллег по сцене, появляется на светских мероприятиях, пишет прозу, стихи и даже сценарии. И, конечно, он запомнился своим зрителям сольными концертами в образе обычного мужика. Примечательно, что Иван выражается исключительно цензурно, так как считает, что мат отталкивает аудиторию.
Выступление пройдет 4 декабря в 20:00 в ресторане «Максимилианс» по адресу ул. 50 лет Октября, 8б. Стоимость билетов от 1400 до 2600 рублей.
Легендарная рок-группа «Чиж & Co» отмечает 30-летний юбилей на площадках страны.
Коллектив был создан в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором текстов Сергеем Чиграковым по прозвищу «Чиж», отсюда появилось и название. Это по-настоящему народная группа, которую поклонники ценят за искренность и простоту. Их стиль и исполнение остаются актуальными всегда и везде. Даже те, кто не являются поклонниками группы, знают тексты ее песен: «Вечная молодость», «Полонез», «Перекресток», «О любви», «Эрогенная зона» и другие.
За время своего существования группа выпустила 6 студийных альбомов, 3 сборника и 1 сингл, а также 5 сборников концертных записей. Есть несколько совместных работ с другими звездами российской музыкальной культуры.
Концерт состоится 10 декабря в 19:00 во Дворце культуры «Нефтяник» по адресу ул. Осипенко, 1. Стоимость билетов от 5400 до 7000 рублей.
Виктория Лысюк — девочка с синими волосами, выступающая под псевдонимом Мэйби Бэйби. Она родилась в белорусском городе Жабинка, а затем переехала в Санкт-Петербург. В настоящее время певица выступает в жанре поп-рэп и покоряет слушателей своими яркими образами и контрастом детской непосредственности и вызывающей дерзости.
Клип на сингл «Аскорбинка» вот уже много лет остается одним из самых популярных в ее творчестве. В текстах исполнительницы описаны трудности взросления, токсичная атмосфера учебных заведений, зависимости и трудности в дружеских и любовных отношениях. Любопытно, что в 2022 году певица выпустила дисс (трек-обвинение) на тюменку Инстасамку.
Концерт пройдет 19 декабря в 20:00 в «Доме печати» по адресу ул. Осипенко, 81. Стоимость билетов от 2300 до 2600 рублей.
Метал-группа Wildways появилась в Брянске в 2009 году. Изначально она называлась Sarah Where Is My Tea, но потом сменила название. На счету коллектива большое число европейских туров, контракт с американским лейблом и несколько концептуальных альбомов. Хорошо спродюсированные клипы, сведенные по мировым стандартам треки, глянцевые фотосеты — это про них. Профессиональный гроул, объемное звучание, харизма и энергетика подарят поклонникам мощнейшие эмоции.
Интересна история политической позиции участников группы. В начале СВО в 2022 году коллектив высказывался против происходящего, за что получил запрет на ведение концертной деятельности в РФ в 2024 году. Уже в следующем месяце группа отказалась от своей позиции после бесед с российскими военнослужащими. Кроме того, Wildways удалили несколько антивоенных клипов в социальных сетях.
Выступление пройдет 16 декабря в 20:00 в «Глав клубе» по адресу ул. Максима Горького, 44/3. Стоимость билетов от 1500 до 3200 рублей.
Рэпер GONE.Fludd (Александр Смирнов) начал свою карьеру с написания треков в стиле новой школы, а в образе использовал мультяшность с разноцветными дредами и дурашливостью. Спустя время он стал делать более взрослую музыку, сохранив при этом харизму и экспериментальные техники.
Самые популярные и яркие хиты и клипы исполнителя: «Мамбл», «Сахарный человек», «Кубик льда» и другие. Они набирают миллионы просмотров и прослушиваний. GONE.Fludd — это динамичные треки и вдумчивая и серьезная лирика. Именно контрастное сочетание веселья и грусти принесли рэперу популярность и известность.
Концерт состоится 22 декабря в 20:00 в «Глав клубе» по адресу ул. Максима Горького, 44/3. Стоимость билетов от 2800 до 4200 рублей.
Кумир дискотек 90-х и поп-певица Света подарит ту самую атмосферу со своими хитами «Твои глаза», «А может нет, а может да», «Хватит, довольно» и «Дорога в аэропорт».
Светлана Колтунова из Ростова-на-Дону, больше известная как исполнительница Света, — не только талантливая и популярная певица, но еще и мама 4 детей. На ее счету 8 студийных альбомов, множество сборников, синглов и клипов. Артистка великолепно исполняет песни и сама пишет слова ко всем своим композициям.
Прикоснуться к творчеству звезды приглашают 7 декабря в 18:00 в «Руки ВВерх! Бар» по адресу ул. Челюскинцев, 40. Стоимость билетов от 2700 до 6500 рублей.
Джазовый коллектив из четырех музыкантов подарят поклонникам этого направления потрясающий вечер. Квартет состоит из следующих исполнителей: Сибель Кёсе — вокал (Турция), Алексей Черемизов — рояль (Санкт-Петербург), Антон Карабут — контрабас (Тюмень), Вячеслав Евлютин — ударные инструменты (Екатеринбург).
Стиль турецкой вокалистки сравнивают с Эллой Фицджеральд. Она выступала с Рики Фордом, Слайдом Хэмптоном и Жан-Лу Лоньоном и была участницей множества европейских джазовых фестивалей.
Пианист Алексей Черемизов (руководитель джазового ансамбля) — яркий и техничный представитель петербургского мейнстрима. Последние несколько лет активно гастролирует по России с зарубежными солистами.
Концерт пройдет 9 декабря в 20:00 в Тюменском драматическом театре по адресу ул. Республики, 129. Стоимость билетов от 1500 до 3500 рублей.
Анна Михеева (Hofmannita) пришла к славе после популярного шоу «Пацанки». Однако девушке так и не удалось превратиться в элегантную леди. Свой скандальный и дерзкий образ поп-певица перенесла в музыку и продолжает шокировать поклонников футуристичными нарядами, выходками и пластическими операциями. Конфликты с полицией, штрафы, аборт и непростые отношения с близкими сопровождают жизнь Анны. Свою боль девушка выражает в творчестве.
«Девочка, которая врывается в твое сердце без спроса, чтобы сжечь его до тла своим истерически сумасшедшим взглядом и такой же дерзкой и закладывающей уши музыкой», — указано на странице певицы в соцсетях.
В Тюмени звезда поп-сцены выступит в рамках большого сольного тура и представит новую программу 11 декабря в 19:00 в клубе Cheerduck по адресу ул. Ленина, 4. Стоимость билетов от 1200 до 3000 рублей.
Дебютный альбом Mayot B-Polar, Pt. 2 вышел в 2018 году. Исполнитель говорит, что музыка приходит к нему из космоса.
В тикток-сообществе стала популярной фраза-мем «шаришь за Майота?», означающая «понимать и разбираться в музыке MAYOT». Того, кто мог «пояснить за музыку» рэпера, называли прогрессивным ценителем модного и свежего звука.
Мероприятие состоится 12 декабря в 18:00 в «Глав клубе» по адресу ул. Максима Горького, 44/3. Стоимость билетов от 2799 до 3699 рублей.
Если вы хотите необычно встретить Новый год, бросайте составлять меню салатов на стол и ознакомьтесь с описанием шоу «Призрак оперы».
«Окунитесь в атмосферу роскоши и загадки!», — приглашают организаторы программы.
Ведущий Дмитрий Ястребов, кавер-группа «Джекпот», танцевальный мастер-класс от Натальи Стройкиной, Таинственный Призрак, фотограф, фейерверк, подарки и, конечно, Дед Мороз — всё это ждет вас 31 декабря в Marshal Grand Hall по адресу ул. Заводоуковская, 11.
«Джекпот» — это живое профессиональное исполнение легендарных хитов на все времена и на любой музыкальный вкус.
Начало в 21:00. Детский билет (до 12 лет) стоит 7000 рублей. Взрослый — 11000 рублей.
Настоящая фамилия эстрадной певицы — Хрулева. В России она является символом постшансона и задушевной народной музыки. Ярко сверкая на сцене и в жизни, артистка очаровывает слушателей своей харизмой и лирическими композициями.
Елена никогда не гналась за рейтингами и наградами. Ее песни пропитаны эмоциями и откликаются в сердцах людей. В тексты своих песен исполнительница вкладывает свою душу и сложную натуру южанки, выросшей на севере.
«Она не терпит небрежности в работе, все должно быть доведено до совершенства. Она проста, понятна, но при этом характерна и многогранна. А главное — одинакова и в жизни, и на сцене», — пишут о звезде организаторы концерта.
Выступление певицы состоится 13 декабря в 19:00 во Дворце культуры «Нефтяник» по адресу ул. Осипенко, 1. Стоимость билетов от 4000 до 10000 рублей.
Сочетание классической музыки и света волшебных огней создадут поистине праздничную атмосферу. Коллектив Luminary будто создан для чудес и сказки. Музыканты исполнят сюиту из балета «Щелкунчик» Чайковского, «Времена года. Зима» Вивальди, популярную рождественскую композицию Last Christmas, музыку из «Гарри Поттера» и «Холодного сердца».
Отличительной чертой проекта является использование тысячи свечей прямо во время выступления. При этом артисты гарантируют полную безопасность и ощущение уюта. Концерт пройдет 10 декабря в 18:30 в Филармонии по адресу ул. Республики, 34.
Ранее мы писали о концертах ноября в Тюмени. В материале мы поделились особыми требованиями, которые артисты указывали в райдерах.