nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 09:22

Published 26 ноября, 09:22

Modified 26 ноября, 09:24

Updated 26 ноября, 09:24

Афиша концертов в Тюмени в декабре 2024 года.

От классики до металла. Афиша декабрьских концертов Тюмени

26 ноября 2024, 09:22
Фото: 1MI. Афиша концертов в Тюмени в декабре 2024 года.

Популярные артисты выступят на площадках Тюмени в декабре

Сюжет
Концерт
В декабре жителей Тюмени ждет множество концертов и представлений на любой вкус. В нашем материале мы собрали самые яркие и ожидаемые события месяца. Чиж & Co, Елена Ваенга, GONE.Fludd и другие популярные артисты выступят на сценах областной столицы в преддверии Нового года.

Мы подготовили для тюменцев красочную афишу с информацией о сольных исполнителях, музыкальных группах, оркестре, стендап-комике и новогоднем шоу для взрослых и детей.

Самыми выдающимися и громкими выступлениями декабря для тюменцев станут:

  • Иван Половинкин
  • Чиж & Co
  • Мэйби Бэйби
  • Wildways
  • GONE.Fludd
  • Света
  • Сибель Кёсе и трио Алексея Черемизова
  • Hofmannita
  • Mayot
  • Шоу «Призрак оперы»
  • Елена Ваенга
  • Luminary

Иван Половинкин (18+)

Иван ПоловинкинИван Половинкин
Иван Половинкин. Фото: «Максимилианс»

Стендап-комик и резидент главного юмористического шоу страны Comedy Club выступит с большим сольным концертом в жанре семейных монологов. Иван делится наблюдениями о бытовой жизни людей через призму юмора. Он шутит о семье, настоящих мужчинах и женщинах, о романтике и карманных собачках.

Юморист много работает: регулярно выступает в компании своих коллег по сцене, появляется на светских мероприятиях, пишет прозу, стихи и даже сценарии. И, конечно, он запомнился своим зрителям сольными концертами в образе обычного мужика. Примечательно, что Иван выражается исключительно цензурно, так как считает, что мат отталкивает аудиторию.

Выступление пройдет 4 декабря в 20:00 в ресторане «Максимилианс» по адресу ул. 50 лет Октября, 8б. Стоимость билетов от 1400 до 2600 рублей.

Чиж & Co (16+)

Легендарная рок-группа «Чиж & Co» отмечает 30-летний юбилей на площадках страны.

Чиж & CoЧиж & Co
Чиж & Co. Фото: afisha.ru

Коллектив был создан в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором текстов Сергеем Чиграковым по прозвищу «Чиж», отсюда появилось и название. Это по-настоящему народная группа, которую поклонники ценят за искренность и простоту. Их стиль и исполнение остаются актуальными всегда и везде. Даже те, кто не являются поклонниками группы, знают тексты ее песен: «Вечная молодость», «Полонез», «Перекресток», «О любви», «Эрогенная зона» и другие.

За время своего существования группа выпустила 6 студийных альбомов, 3 сборника и 1 сингл, а также 5 сборников концертных записей. Есть несколько совместных работ с другими звездами российской музыкальной культуры.

Концерт состоится 10 декабря в 19:00 во Дворце культуры «Нефтяник» по адресу ул. Осипенко, 1. Стоимость билетов от 5400 до 7000 рублей.

Мэйби Бэйби (16+)

Мэйби БэйбиМэйби Бэйби
Мэйби Бэйби. Фото: afisha.ru

Виктория Лысюк — девочка с синими волосами, выступающая под псевдонимом Мэйби Бэйби. Она родилась в белорусском городе Жабинка, а затем переехала в Санкт-Петербург. В настоящее время певица выступает в жанре поп-рэп и покоряет слушателей своими яркими образами и контрастом детской непосредственности и вызывающей дерзости.

Клип на сингл «Аскорбинка» вот уже много лет остается одним из самых популярных в ее творчестве. В текстах исполнительницы описаны трудности взросления, токсичная атмосфера учебных заведений, зависимости и трудности в дружеских и любовных отношениях. Любопытно, что в 2022 году певица выпустила дисс (трек-обвинение) на тюменку Инстасамку.

Концерт пройдет 19 декабря в 20:00 в «Доме печати» по адресу ул. Осипенко, 81. Стоимость билетов от 2300 до 2600 рублей.

Wildways (12+)

WildwaysWildways
Wildways. Фото: afisha.ru

Метал-группа Wildways появилась в Брянске в 2009 году. Изначально она называлась Sarah Where Is My Tea, но потом сменила название. На счету коллектива большое число европейских туров, контракт с американским лейблом и несколько концептуальных альбомов. Хорошо спродюсированные клипы, сведенные по мировым стандартам треки, глянцевые фотосеты — это про них. Профессиональный гроул, объемное звучание, харизма и энергетика подарят поклонникам мощнейшие эмоции.

Интересна история политической позиции участников группы. В начале СВО в 2022 году коллектив высказывался против происходящего, за что получил запрет на ведение концертной деятельности в РФ в 2024 году. Уже в следующем месяце группа отказалась от своей позиции после бесед с российскими военнослужащими. Кроме того, Wildways удалили несколько антивоенных клипов в социальных сетях.

Выступление пройдет 16 декабря в 20:00 в «Глав клубе» по адресу ул. Максима Горького, 44/3. Стоимость билетов от 1500 до 3200 рублей.

GONE.Fludd (16+)

GONE.FluddGONE.Fludd
GONE.Fludd. Фото: afisha.ru

Рэпер GONE.Fludd (Александр Смирнов) начал свою карьеру с написания треков в стиле новой школы, а в образе использовал мультяшность с разноцветными дредами и дурашливостью. Спустя время он стал делать более взрослую музыку, сохранив при этом харизму и экспериментальные техники.

Самые популярные и яркие хиты и клипы исполнителя: «Мамбл», «Сахарный человек», «Кубик льда» и другие. Они набирают миллионы просмотров и прослушиваний. GONE.Fludd — это динамичные треки и вдумчивая и серьезная лирика. Именно контрастное сочетание веселья и грусти принесли рэперу популярность и известность.

Концерт состоится 22 декабря в 20:00 в «Глав клубе» по адресу ул. Максима Горького, 44/3. Стоимость билетов от 2800 до 4200 рублей.

Света (18+)

СветаСвета
Света. Фото: afisha.ru

Кумир дискотек 90-х и поп-певица Света подарит ту самую атмосферу со своими хитами «Твои глаза», «А может нет, а может да», «Хватит, довольно» и «Дорога в аэропорт».

Светлана Колтунова из Ростова-на-Дону, больше известная как исполнительница Света, — не только талантливая и популярная певица, но еще и мама 4 детей. На ее счету 8 студийных альбомов, множество сборников, синглов и клипов. Артистка великолепно исполняет песни и сама пишет слова ко всем своим композициям.

Прикоснуться к творчеству звезды приглашают 7 декабря в 18:00 в «Руки ВВерх! Бар» по адресу ул. Челюскинцев, 40. Стоимость билетов от 2700 до 6500 рублей.

Сибель Кёсе — Принцесса джаза из Стамбула (16+)

Сибель КёсеСибель Кёсе
Сибель Кёсе. Фото: afisha.ru

Джазовый коллектив из четырех музыкантов подарят поклонникам этого направления потрясающий вечер. Квартет состоит из следующих исполнителей: Сибель Кёсе — вокал (Турция), Алексей Черемизов — рояль (Санкт-Петербург), Антон Карабут — контрабас (Тюмень), Вячеслав Евлютин — ударные инструменты (Екатеринбург).

Стиль турецкой вокалистки сравнивают с Эллой Фицджеральд. Она выступала с Рики Фордом, Слайдом Хэмптоном и Жан-Лу Лоньоном и была участницей множества европейских джазовых фестивалей.

Пианист Алексей Черемизов (руководитель джазового ансамбля) — яркий и техничный представитель петербургского мейнстрима. Последние несколько лет активно гастролирует по России с зарубежными солистами.

Концерт пройдет 9 декабря в 20:00 в Тюменском драматическом театре по адресу ул. Республики, 129. Стоимость билетов от 1500 до 3500 рублей.

Hofmannita (16+)

HofmannitaHofmannita
Hofmannita. Фото: afisha.ru

Анна Михеева (Hofmannita) пришла к славе после популярного шоу «Пацанки». Однако девушке так и не удалось превратиться в элегантную леди. Свой скандальный и дерзкий образ поп-певица перенесла в музыку и продолжает шокировать поклонников футуристичными нарядами, выходками и пластическими операциями. Конфликты с полицией, штрафы, аборт и непростые отношения с близкими сопровождают жизнь Анны. Свою боль девушка выражает в творчестве.

«Девочка, которая врывается в твое сердце без спроса, чтобы сжечь его до тла своим истерически сумасшедшим взглядом и такой же дерзкой и закладывающей уши музыкой», — указано на странице певицы в соцсетях.

В Тюмени звезда поп-сцены выступит в рамках большого сольного тура и представит новую программу 11 декабря в 19:00 в клубе Cheerduck по адресу ул. Ленина, 4. Стоимость билетов от 1200 до 3000 рублей.

Mayot (16+)

MayotMayot
Mayot. Фото: afisha.ru

Дебютный альбом Mayot B-Polar, Pt. 2 вышел в 2018 году. Исполнитель говорит, что музыка приходит к нему из космоса.

В тикток-сообществе стала популярной фраза-мем «шаришь за Майота?», означающая «понимать и разбираться в музыке MAYOT». Того, кто мог «пояснить за музыку» рэпера, называли прогрессивным ценителем модного и свежего звука.

Мероприятие состоится 12 декабря в 18:00 в «Глав клубе» по адресу ул. Максима Горького, 44/3. Стоимость билетов от 2799 до 3699 рублей.

«Призрак оперы» (6+)

Фото: 1MI

Если вы хотите необычно встретить Новый год, бросайте составлять меню салатов на стол и ознакомьтесь с описанием шоу «Призрак оперы».

«Окунитесь в атмосферу роскоши и загадки!», — приглашают организаторы программы.

Ведущий Дмитрий Ястребов, кавер-группа «Джекпот», танцевальный мастер-класс от Натальи Стройкиной, Таинственный Призрак, фотограф, фейерверк, подарки и, конечно, Дед Мороз — всё это ждет вас 31 декабря в Marshal Grand Hall по адресу ул. Заводоуковская, 11.

«Джекпот» — это живое профессиональное исполнение легендарных хитов на все времена и на любой музыкальный вкус.

Начало в 21:00. Детский билет (до 12 лет) стоит 7000 рублей. Взрослый — 11000 рублей.

Елена Ваенга (16+)

Елена ВаенгаЕлена Ваенга
Елена Ваенга. Фото: afisha.ru

Настоящая фамилия эстрадной певицы — Хрулева. В России она является символом постшансона и задушевной народной музыки. Ярко сверкая на сцене и в жизни, артистка очаровывает слушателей своей харизмой и лирическими композициями.

Елена никогда не гналась за рейтингами и наградами. Ее песни пропитаны эмоциями и откликаются в сердцах людей. В тексты своих песен исполнительница вкладывает свою душу и сложную натуру южанки, выросшей на севере.

«Она не терпит небрежности в работе, все должно быть доведено до совершенства. Она проста, понятна, но при этом характерна и многогранна. А главное — одинакова и в жизни, и на сцене», — пишут о звезде организаторы концерта.

Выступление певицы состоится 13 декабря в 19:00 во Дворце культуры «Нефтяник» по адресу ул. Осипенко, 1. Стоимость билетов от 4000 до 10000 рублей.

Luminary. Волшебный свет Рождества и 1000 свечей (6+)

LuminaryLuminary
Luminary. Фото: afisha.ru

Сочетание классической музыки и света волшебных огней создадут поистине праздничную атмосферу. Коллектив Luminary будто создан для чудес и сказки. Музыканты исполнят сюиту из балета «Щелкунчик» Чайковского, «Времена года. Зима» Вивальди, популярную рождественскую композицию Last Christmas, музыку из «Гарри Поттера» и «Холодного сердца».

Отличительной чертой проекта является использование тысячи свечей прямо во время выступления. При этом артисты гарантируют полную безопасность и ощущение уюта. Концерт пройдет 10 декабря в 18:30 в Филармонии по адресу ул. Республики, 34.

Наследие 90-х: когда в Тюмени смогут отказаться от маршруток?
Узнать подробнее

Ранее мы писали о концертах ноября в Тюмени. В материале мы поделились особыми требованиями, которые артисты указывали в райдерах.

Читайте также:
Лазарев рассказал, кого встретил на своем концерте в Тюмени. ВидеоЕсть Екб, Пермь и ХМАО, но нет Тюмени. Почему SHAMAN больше не приедет в наш город?Музыка и юмор на разный вкус. Афиша концертов ноября. Какие артисты приедут в Тюмень
#Татьяна Курганова#Культура#Тюмень#Концерты#Джаз#Рэп#Шоу#Поп-музыка#Концерт#Метал#Выступления
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика