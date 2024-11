От классики до металла. Афиша декабрьских концертов Тюмени

Метал-группа Wildways появилась в Брянске в 2009 году. Изначально она называлась Sarah Where Is My Tea, но потом сменила название. На счету коллектива большое число европейских туров, контракт с американским лейблом и несколько концептуальных альбомов. Хорошо спродюсированные клипы, сведенные по мировым стандартам треки, глянцевые фотосеты — это про них. Профессиональный гроул, объемное звучание, харизма и энергетика подарят поклонникам мощнейшие эмоции.